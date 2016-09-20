300 مليون دينار لحل مشكل النقل المدرسي ببلديات جيجل

م. مسعود

وقد كشف المسؤول الأول بولاية جيجل عن رصد وزارة الداخلية لغلاف مالي بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم من أجل حل مشكل النقل المدرسي على مستوى عدد من بلديات الولاية وتحديدا النائية منها وذلك من خلال شراء حافلات جديدة لنقل التلاميذ أو كراء أخرى بغرض تغطية العجز الذي تعاني منه عدة مناطق من الولاية فيما يتعلق بنقل تلاميذ مختلف الأطوار التعليمية وبالأخص تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين لم يجد الكثير منهم من يوصلهم إلى بيوتهم مع نهاية مرحلة الدوام المسائي كما عانى العشرات منهم من غياب وسائل نقل توصلهم إلى مدارسهم خلال الفترة الصباحية وهو المشكل القديم الجديد الذي يعود مع بداية كل موسم لينغص على الأسرة التربوية بعاصمة الكورنيش يومياتها .وفي سياق ذي صلة، تتواصل معاناة عشرات من التلاميذ مع مشكل الإطعام المدرسي لاسيما على مستوى بلدية سيدي عبد العزيز وذلك في ظل افتقاد بعض الإبتدائيات لمطاعم ملحقة بإمكانها سد رمق التلاميذ وتقديم وجبات لهم بعد نهاية فترة الدوام الصباحي وكشف رئيس بلدية سيدي عبد العزيز مسعود بوالفاني عن حاجة تلاميذ ابتدائيتين بهذه البلدية لمطعمين مدرسيين في أسرع وقت من أجل إنهاء مشكلة الإطعام بهذه البلدية وهو نفس ما ذهب إليه مديري بعض الإبتدائيات بمناطق أخرى من الولاية والذين اشتكوا بدورهم من افتقاد مؤسساتهم لمطاعم مدرسية أو عدم كفاية الوجبات المقدمة قياسا بعدد التلاميذ وهو ما قد يطرح مشكلا كبيرا مستقبلا خصوصا في فصل الشتاء أين يتعذر على أغلب التلاميذ وخاصة القاطنين على مسافات بعيدة من مؤسساتهم العودة إلى منازلهم منتصف النهار لتناول وجبة الغذاء مما يبقيهم دون أكل إلى غاية نهاية اليوم .