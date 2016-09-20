وصول أول دفعة حجاج بيت الله الحرام إلى قسنطينة

شهد مطار محمد بوضياف بقسنطينة أول أمس في حدود الساعة الحادية عشر ليلا وصول أول طائرة للحجاج الميامين قادمة من جدة و على متنها 378 حاجا و حاجة من مختلف الولايات الشرقية للوطن بما في ذلك ولاية قسنطينة ، فيما عبر الحجاج عن رضاهم بالظروف التي أقاموا فيها مناسك الحج فيما قيمه البعض بأنجح موسم حج على الإطلاق نظرا للإمكانيات البشرية و المادية التي سخرتها الدولة الجزائرية. فيما قامت مديرية الأمن الولائي وتجسيدا لتوجيهات عناية اللواء المدير العام للأمن الوطني القاضية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال الحجاج القادمين من البقاع المقدسة و تسهيل الإجراءات الإدارية ، نظمت مصالح شرطة الحدود قسنطينة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية قسنطينة مساء أمس مبادرة جوارية تم من خلالها توزيع التمر و الحليب ترحابا بالحجاج العائدين من فريضة الحج لسنة 2016 الذين قدموا ضمن الرحلة الأولى في حدود الساعة الحادية عشر و النصف ليلا مع تقديم التهاني بحضور السلطات المحلية ، و التي لقت استحسانا كبيرا في أوساط الحجيج.كما تم تقديم عديد التسهيلات الإدارية الخاصة بالعودة إلى التراب الوطني من قبل قوات شرطة الحدود بذات المطار من اجل ضمان راحة هذه الفئة التي يوليها السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني عناية خاصة، لتلقى المبادرة استحسانا كبيرا في أوساط الحجيج الذين كانت الفرحة بادية على وجوههم بحفاوة استقبال قوات الشرطة لهم داعين و متمنين لهم التوفيق و مزيد من التقدم. يشار إلى أن آخر حلة ستكون يوم 6 أكتوبر 2016، ليبلغ بذلك عدد الرحلات المبرمجة 106 رحلات عبر التراب الوطني.

ع.العبودي