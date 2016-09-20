وزارة التربية ترفع دعوى قضائية ضد جمعية أولياء التلاميذ





أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الاثنين عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، بسبب التحريض على التوقف عن الدراسة.وأكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن الصفحة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن مصطلحات عرقية مقسمة الشعب الجزائري إلى عرب وأمازيغ وشاوية، مأخوذة من كتاب شبه مدرسي يباع في المكتبات ولا علاقة له بوزارة التربية الوطنية.وبخصوص فضيحة الكتب المدرسية، أوضح نجادي مسقم، المفتش العام لوزارة التربية الوطني أن كل الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية ستصحح دوريا، مشيرا إلى أنه ستتكفل لجان متكونة من جامعيين وأساتذة بإعداد الكتب مستقبلا.وقال نفس المتحدّث في ندوة صحفية نشطها رفقة مصمّمي الكتب بمقر وزارة التربية، إن عملية طبع الكتب شبه المدرسية تتم خارج الرقابة، كاشفا عن إصدار مرسوم تنفيذي قريبا، من شأنه تنظيم الطبع والمصادقة على الكتب شبه المدرسية.وشدّد نجادي على ضرورة تكوين التلاميذ لمواجهة الأفكار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عادل أمين