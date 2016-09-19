القطاع قادر على استعاب 450 ألف مطرود من الدراسة





بعث التعليم المهني الذي يسمح بحصول الطالب على شهادة “مهندس”

عادل أمين

أكد وزير التّكوين والتعليم المهنيين “محمد مباركي” أمس الأحد بخصوص العجز المسجل في قطاع الفلاحة المقدر بـ 500 ألف عامل و850 ألف عامل في قطاعي الأشغال العمومية والبناء. مشيرا في هذا الإطار بأن التخصصات في هذه المجالات موجودة في معاهد التكوين بالجزائر وإنما نفور الشباب منها بسبب ظروف العمل المزرية عموما يفسر هذا العجز معلنا بأن 80 بالمئة من طالبي العمل يحملون شهادات تكوين مهني وأن 76 بالمئة من أصحاب مشاريع أونساج هم من خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين مؤكدا أن قطاعه قادر على استيعاب التلاميذ المتسربين مبكرا من المدارس والذين بلغ عددهم– حسبه-450 ألف تلميذ، مشيرا إلى غياب نظام توجيهي خاص بهؤلاء، وتحدث عن 5 تخصصات جديدة بمناسبة الدخول المهني المقرر في 25 سبتمبر الجاري.من جهة أخرى أشار مباركي إلى إدراج خمسة تخصصات جديدة تضاف إلى 460 تخصص في مختلف المراكز المهنية بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات المتجددة لمختلف قطاعات الإقتصاد الوطني داعيا في ذات السياق لإعادة بعث التعليم المهني الذي يسمح بحصول الطالب على شهادة “مهندس” كما كان عليه الحال سابقا. كما تطرق الوزير إلى أهمية التعليم والتكوين المهنيين في امتصاص البطالة وفتح آفاق حقيقية لعالم الشغل، وقال إن 80 بالمائة من طالبي العمل يحملون شهادات تكوين مهني وأن 76 بالمائة من أصحاب المشاريع التابعة للمؤسسة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب هم من خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين.