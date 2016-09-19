الأسرة الإعلامية تزور بيت المرحومة الصحفية أمال مرابطي

قامت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بالتنسيق مع مديرية المجاهدين و المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية قالمة نهاية الأسبوع بزيارة إلى بيت المرحومة أمال مرابطي صحفية بجريدة الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكذا مرور أربعين يوما على رحيلها حيث وافتها المنية إثر حادث مرور أليم بولاية البليدة بداية شهر أوت الفارط عن عمر ناهز الـ 33 سنة ، الفقيدة كانت حياتها حافلة بالعطاء والإبداع في العمل الإعلامي والثقافي وفي كلمة لمدير المجاهدين السيد لزهر مذكور نوه من خلالها إلى البصمات التي تركتها الفقيدة في المجال الإعلامي وقال نجتمع اليوم وفي هذا المساء ببيتها حيث لا زالت أنفاس روحها الطاهرة حاضرة بها ، بعد رحلة إعلامية ومسيرة صحفية متميزة وكان حضورها بجميع المحافل بارزا وتواجدها بالميدان ناقلة معاناة المواطنين بكل أمانة وصدق والتي سيبقى صداها يتردد في الأسماع ، مؤكدا في الأخير بأن مرابطي أمال وغيرها من زملاء المهنة والكلمة سيظلون في ذاكرتنا ما بقيت للإعلام رسالة وإن غابت أجسادهم بين أطباق الثرى إلا أن آثارهم ستبقى خالدة وكلماتهم نابضة وأصواتهم ستبقى خالدة في أذهاننا بالذين فقدهم إعلام ولاية قالمة من الزملاء الإعلاميين على غرار قدور مرابطي صحفي وكالة الأنباء الجزائرية و محمود بن منية صحفي جريدة الشرق الجهوي رحمهم الله .و قد عبر والد الفقيدة عن فرحته بهذه الزيارة و التي قال عنها أنها تدل على مدى المكانة المتميزة التي تحتلها هذه الشخصية الإعلامية والحب الذي تحظى به من قبل زملائها الإعلاميين الذين كانوا سباقين للتذكير بالفقيدة وما تركته من بصمات جليلة في الإعلام. وقال والد الفقيدة أن رحيل ابنته خسارة كبيرة ليس لأسرته فحسب بل لكل زملائها ومحبيها وكل من عرفها لما تتمتع به من صفات حميدة وأخلاق عظيمة وإبداع متميز وأضاف أنه يعتبر هذه الزيارة شرفا للأسرة وردا للجميل وتخليدا لمآثرها ودليلا على مكانتها في قلوبكم ويبين مدى تأثركم للفراغ الذي تركته المرحومة .

ل.عزالدين