بوضياف من باتنة: “إصلاحات عميقة لقانون الصحة سيفصل في كثير من المشاكل”





خلال زيارته إلى ولاية باتنة على مدار يومين اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن الإصلاح العميق لقانون الصحة المبرمج خلال المجلس القادم بمثابة الانتصار الكبير للإصلاح الذي سيمس المنظومة الصحية في الجزائر ،حيث كشف وزير الصحة في ذات السياق أن القانون الجديد سيفصل في كثير من المشاكل التي كانت في يوم من الأيام تشكل أحد الطابوهات في قطاع الصحة، داعيا في سياق آخر أصحاب المآزر البيضاء إلى الانتفاضة الايجابية من خلال إبراز الدور والخدمات المقدمة من طرف القطاع وتغيير تلك النظرة السلبية على القطاع داعيا الإعلام إلى المساهمة في هذا السياق من خلال إبراز النقائص التي قد تكون متوفرة في عديد المراكز الصحية عبر الوطن، هذا واعتبر ذات المتحدث أن حالات الإهمال والتسيب بالشاذة، كون أغلب المؤسسات الصحية تعمل وفق معايير وتقدم خدمات مميزة للمرضى من خلال ما تتوفر عليه الأخيرة من تجهيزات فاقت العدد الذي تحتاجه كل منطقة وفقا لعدد السكان بها، هذا وقال بوضياف في كلمة ألقاها خلال إشرافه على انطلاق السنة البيداغوجية من معهد التكوين شبه الطبي، حيث أضاف وزير الصحة “أننا مطالبون كنخبة وكمسؤولين أن نبذل جهدا كبيرا لإعطاء المزيد لجعل ولاية باتنة قطبا صحيا بامتياز من خلال ما تتوفر عليه من معاهد ومراكز تكوين”، وكذا تجسيد مبدأ مجانية العلاج مبديا استعداده لدراسة أي اقتراح يضاف إلى ما هو موجود، وبلغة الأرقام كشف بوضياف أن وزارته بصدد تسجيل 21500 شبه طبي آفاق 2017 بالإضافة إلى 519 قابلة وأن هناك نظرة جديدة لدراسة مشروع بيداغوجي آخر وذلك في حدود سنة 2019 من خلال تحقيق تكوين 59 ألف شبه طبي أي ما يعادل 50 بالمئة من ما تم تكوينه منذ الاستقلال معتبرا ذلك بالقفزة النوعية أمام ما تم تسجيله خلال السنة الجارية بـ 21900 شبه طبي استفادوا من التكوين أبدى خلالها، بوضياف ارتياحا كبيرا والتي قال عنها أنه من شانها جعل من ولاية باتنة قطبا صحيا بامتياز. شوشان.ح