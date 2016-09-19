أكثر من 500 مليار تكلفة تحسين نوعية مياه الشرب بالطارف

ن. معطى الله





بالإضافة الى تحسين كمية ونوعية مياه الشرب عبر كامل بلديات الطارف في انتظار إنهاء الأزمة نهائيا مع آفاق سنة 2018 حسب تقديرات الجهات المعنية. تعاني معظم مناطق الضفة الغربية لولاية الطارف منذ سنوات طويلة من أزمة المياه المالحة التي يتزودون بها الامر الذي ساعد على الانتشار المذهل للشاحنات ذات الصهاريج لبيع المياه العذبة الصالحة للشرب بهذه المناطق في وقت سابق لتتوسع هذه الظاهرة وتشمل باقي بلديات الولاية بسبب رداءة مياه الشرب، وهو الوضع الذي بات يقلق كثيرا سكان ولاية الطارف واستنزف جيوب المواطنين بمصاريف اضافية، وقد ذكرت مصادرنا أن مصالح مديرية الري تعمل على تجسيد مخطط انتهجته منذ برنامج الخماسي الماضي من أجل تجسيد عدة مشاريع من شأنها إنهاء أزمة مياه مناطق الجهة الغربية للولاية مع تحسين نوعية مياه الشرب وزيادة طاقة التوزيع لهذا المورد الحيوي على مستوى كامل تراب الولاية حيث بلغت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع ما يفوق 500 مليار سنتيم منها 100 مليار سنتيم رصدت من برنامج الصندوق الوطني للمياه لمشروع إنجاز قناة ناقلة لمياه الشرب لسد ماكسة ببوقوس انطلاقا من محطة الملاحة ببلدية الشط على مسافة 24 كلم لتدعيم كل من مناطق البسباس، الذرعان شبيطة مختار وزرامي بالإضافة الى بلدية الشيحاني بالمياه العذبة وتخفيف تركيز مياه المالحة التي تتزود بها هذه المناطق حيث لازال المشروع قيد الانجاز، وفي إطار استراتيجية مصالح مديرية الري لتحسين نوع وكم مياه الشرب عبر كامل الولاية فقد شرعت مصالح هذه الأخيرة منذ فترة في تجديد شبكات توزيع المياه المهترئة التي أثرت سلبا على نوعية المياه الموزعة بالإضافة إلى ضياع كميات كبيرة من هذا المورد الحيوي بسبب التسربات نتيجة اهتراء وقدم قنوات وشبكات توزيع المياه عبر كامل بلديات الولاية حيث تم غلق وانهاء عدة عمليات في هذا الخصوص السنة الماضية التي رصد لها مبلغ قدره 120 مليار سنتيم ويتعلق الأمر بكل من بلديات القالة، بريحان، العيون، بوحجار، عين الكرمة، الزيتونة وأم الطبول، وفي نفس السياق لازال عدد من مشاريع تجديد شبكات توزيع مياه الشرب بكل من بلديات الطارف، البسباس، الذرعان، وحي دايرة مصطفى ببن مهيدي وبوثلجة التي رصد لها مبلغ قدره 100 مليار سنتيم لازالت قيد الاشغال، فيما انطلقت الاشغال بمشاريع اخرى مماثلة رصد لها مبلغ قدره 60 مليار سنتيم شملت عدة بلديات بكل من بحيرة الطيور، عين العسل، وبن مهيدي مركز، اما بقية البلديات التي لم تستفد من عمليات تجديد شبكة مياه الشرب بكل من سيدي قاسي، زريزر، بوقوس، واد الحوت، ورمل السوق، حمام بني صالح وواد الزيتون فان مصالح مديرية الري تعكف على اتمام اجراءات هذه المشاريع على ان تنطلق الاشغال بها قبل نهاية السنة الحالية 2016 حيث رصد لها مبلغ وقدره 45 مليار سنتيم، وحسب ذات المصالح فإن جميع عمليات تجديد شبكات مياه الشرب سوف تغلق سنة .2018 من جهة أخرى ومن اجل الزيادة في كمية توزيع المياه على مستوى جميع مناطق الولاية عمدت المصالح المذكورة إلى تسجيل عدة عمليات لدعم قدرات التخزين منها الاستفادة من 10500 متر مكعب ضمن برنامج سنة 2013 والتي رصد لها مبلغ قدره 40 مليار سنتيم فيما استفادت ولاية الطارف ضمن برنامج سنة 2015 من قدرة التخزين المتمثلة في مشاريع إنجاز خزانات المياه بقدرة 8000 متر مكعب بتكلفة انجاز 35 مليار سنتيم ونظرا لحجم المشاريع التي استفادت منها ولاية الطارف في مختلف البرامج لدعم كميات التوزيع ونوعية مياه الشرب، حيث تطمح سلطات المعنية الى التوصل إلى حل نهائي لأزمة مياه الشرب مع آفاق سنة فإن الأزمة في طريقها للحل نهائيا مع آفاق سنة .2018