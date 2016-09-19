أكثر من مليون جزائري عبروا إلى تونس





ن. معطى الله

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن مصالح شرطة الحدود بالطارف قد سجلت اكثر من مليون شخص عبروا إلى تونس و147 ألف سيارة في حركة الخروج عبر بوابتي أم الطبول والعيون بالطارف في ظرف شهرين فقط.ذكرت ذات المصادر شهري جويلية وأوت هي فترة زحف السياح الجزائريين نحو تونس حيث بلغت حركة الخروج إلى الجارة تونس الذروة في شهر أوت اين وصلت النسبة 80 بالمائة في حركة العبور وهي النسبة التي لم يشهدها مركزا العبور في الفترة المذكورة خلال المواسم الماضية على اعتبار ان تونس الوجهة المفضلة للسياح الجزائريين في ظل سقوط الوجهة التركية وكذا المغرب من الأجندة السياحية للجزائريين بسبب الظرف الأمني الذي مرت به تركيا ليبقى هذا الموسم الصيفي قياسيا لزحف الجزائريين نحو تونس بالرغم الاحتجاجات التي شهدتها بعض مراكز العبور نحو تونس بسبب ضريبة عبور السيارات إلا أنها لم تحد من تدفق السياح الجزائريين. من جهة أخرى سجلت مصالح شرطة الحدود بالطارف ثلاث قضايا تعلقت بالتهريب الدولي للسيارات في الفترة المذكورة وقضيتين تعلقت بتزوير العملة النقدية الأجنبية اين تم حجز في القضية الأولى مبلغ وقدره 700 اورو مزورة وحجز مبلغ 900 أورو في القضية الثانية