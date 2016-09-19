رمي عشرات الأضاحي وإصابة عدة أشخاص بتسممات غذائية





لا حديث هذه الأيام بمختلف مناطق جيجل سوى عن عشرات الأضاحي التي تم رميها من قبل أصحابها بعدما اكتشفوا بأن لحومها غير صالحة للاستهلاك وأنهم كانوا ضحية خداع بعض المربين الذين باعوهم ماشية مريضة بعدما تم شحنها بمختلف أنواع العقاقير والأدوية الخطيرة من أجل زيادة وزنها قبل نقلها إلى السوق من أجل بيعها بمناسبة عيد الأضحى .وقد صنعت مناظر الأضاحي التي تم رميها في أكثر من منطقة بولاية جيجل منذ اليوم الثاني أو الثالث من عيد الأضحى الحدث إن في المقاهي أو حتى في الساحات العمومية حيث لا حديث سوى عن عشرات الأضاحي التي رميت لحومها هنا وهناك بعدما عجز أصحابها عن تناول لحومها منذ اليوم الأول الذي تلى تقطيعها ورصها في البرّادات من أجل حفظها من التلف غير أن هؤلاء تفاجؤوا حسب أغلب من تحدثت معهم آخر ساعة بكون لحوم هذه الأضاحي تحولت في ظرف وجيز إلى لحوم نتنة تنبعث منها روائح كريهة اضطر البعض لاستعمال مختلف أنواع المطهرات للتخلص منها ، ناهيك عن تحوّل لونها من الأحمر إلى الأسود القاتم مباشرة بعد ذبحها .وقد أكدت التحقيقات الأولية حسب مصادر آخر ساعة بأن السبب المباشر فيما آلت إليه هذه الأضاحي يعود إلى استعمال بعض المربين لمواد سامة وخطيرة في تسمين وزيادة وزن هذه المواشي وتحديدا الخرفان قبل أيام من موعد العيد من أجل تقديمها للزبائن في أجمل حلة ومن ذلك بعض الأدوية التي استعملت في وقت سابق في تسمين الدواجن وأنواع أخرى من الماشية والتي سبق لوزير الفلاحة وأن أقر باستعمالها على نطاق واسع خلال زيارته الأخيرة لولاية جيجل ، كما علمنا بأن عددا من الأشخاص الذين تناولوا هذه اللحوم خلال الأيام الأولى من العيد قد أصيبوا بتسممات غذائية مختلفة استدعت تلقيهم للعلاج وهي الأعراض التي أكدت مصادرنا بأنه لا علاقة لها بأعراض التخمة التي اعتادت أن تفعل فعلتها في مثل هذه المناسبة الدينية بفعل الأكل المفرط للحوم الأضاحي .

م. مسعود