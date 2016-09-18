1.6 مليون طالب يلتحقون هذا الأحد بمقاعدهم





وحيد هاني

من المنتظر أن يلتحق هذا الأحد أزيد من 1,6 مليون طالب بمقاعدهم في إطار الدخول الجامعي 2017-2016 الذي سيعطى إشارة انطلاقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من ولاية بسكرة، وهناك 323.822 طالب من المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا من المجموع الكلي للطلبة، ينتظر التحاقهم بالجامعات عبر كامل التراب الوطني، حيث سيعطي إشارة انطلاق الدخول الجامعي الجديد وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد حجار من جامعة بسكرة مع تقديم درس افتتاحي حول موضوع «السرقة العلمية»، ومن جهة أخرى انطلق إيداع طلبات التحويل للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا والتي ستجري و لأول مرة عن طريق البريد الالكتروني يوم الأربعاء الماضي عبر كامل التراب الوطني، وتهدف هذه العملية التي ستنتهي أمس السبت إلى تسهيل المهمة على الطلبة من خلال وضع أرضية الكترونية تمكنهم من إدخال أسمائهم ومفتاح السر الخاص بالطالب الذي قدم له خلال مرحلة التسجيلات، وستعني هذه التحويلات عددا»لا يستهان به من الطلبة»، حسب التوضيحات التي كانت قد قدمتها الوزارة الوصية، بحيث لن يكون على الطالب الراغب في التحويل سوى استخدام هذا الحساب لإيداع طلبه الذي سيتم الرد عليه على نفس العنوان الإلكتروني بالإيجاب أو السلب ابتداء من 20 سبتمبر الجاري، وبهدف تطوير القطاع الجامعي و ضمان تكفل أفضل بالطلبة قامت الدولة بتسخير وسائل بشرية ومادية هامة، وفي هذا الصدد أكد وزير القطاع أنه «من المنتظر استلام 100.000 مقعد بيداغوجي جديد خلال الدخول الجامعي 6102-7102 لترتفع بذلك قدرات الاستقبال الإجمالية إلى ما يقارب 1.400.000 مقعد بيداغوجي على المستوى الوطني»، كما أبرز الوزير إمكانية «استلام أيضا ما يزيد عن 55.000 سرير جديد وهو الأمر الذي سيسمح بتوفير أكثر من 700.000 سرير»، وبهدف تعزيز قدرات التأطير البيداغوجي أضاف الوزير أن»القطاع خصص ما يزيد عن 5400 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة باحثين جدد».