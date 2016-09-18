تجديد عقد الشركة الفرنسية «سويز للبيئة» للمياه و التطهير

قررت الحكومة تجديد عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه و التطهير لولايتي الجزائر و تيبازة الموقع مع الشركة الفرنسية» سويز للبيئة» حسبما أكده أمس السبت وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، وردا على أسئلة الصحافة حول ما إذا كان سيتم تجديد هذا العقد أجاب الوزير بالإيجاب موضحا أن العقد الجديد مدته سنتان، ولم يقدم السيد الوالي تفاصيل أكثر على هامش اجتماع مع إطارات بخصوص العقد الذي تم تجديده وهو الثالث من نوعه الذي تتحصل عليه شركة « سويز للبيئة» في الجزائر منذ عشر (10) سنوات، وقد تم توقيع عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه الصالحة للشرب في 2005 على شكل عقد بالتراضي وكذا خدمة التطهير بكل من العاصمة و تيبازة ليتم تجديده في 2011 مع مدة صلاحية حددت إلى غاية نهاية أوت 2016، وسمح هذا العقد بإنشاء شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال) وفق القانون الجزائري والمقسمة أسهمها بين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والشركة الفرنسية «سويز للبيئة»، ويعمل الشركاء الثلاثة من اجل تقديم خدمات المياه بالجزائر العاصمة والتطهير وتسيير الزبائن بما يتناسب والمعايير الدولية بهدف توفير خدمة تزويد الزبائن بالماء الشروب 24سا/24سا 7ايام/7 وتحسين خدمة التطهير ونقل خبرات «سويز للبيئة» إلى فرق سيال.

وحيد هاني