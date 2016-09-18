وفاة 13 شخصا و جرح 74 آخرين خلال 48 ساعة

لقي 13 شخصا حتفهم و جرح 74 آخرون في عدة حوادث مرورية سجلت في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري على المستوى الوطني، حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الحماية المدنية، وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 3 أشخاص و جرح 4 آخرين على إثر اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 40 بالمكان المسمى رقيق بلدية شلال، كما تم تسجيل خلال نفس الفترة وفاة شخص واحد (11 سنة) غرقا في بركة مائية بولاية عين الدفلى بالمكان المسمى بوقعة الزمالة (بلدية العطاف)، من جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 6 حرائق حضرية وصناعية بولايتي الجزائر و باتنة، يضيف نفس البيان.

وحيد هاني