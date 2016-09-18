عائلة بابوري خالد في قمة الغضب وتريد تسلم جثمان ابنها من بلجيكا





-سكان برحال سينظمون وقفة تضامنية معهم غدا

سليمان رفاس

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة شارل لوروا ببلجيكا حكما يقتضي بتسليم جثة خالد بابوري إلى أخيه عاطف بابوري المقيم ببلجيكا،وتملك «آخر ساعة» نسخة من الحكم ،وقد مر أكثر من شهر عن مقتل ابن مدينة عنابة وابن برحال خالد بابوري بطلقات نارية من الشرطة البلجيكية والتي اعترفت بعدم ارتباط المرحوم بأي منظمة إرهابية كما تم الترويج له في البداية من طرف وسائل الإعلام البلجيكية والأوربية، وعبرت عائلة خالد بابوري وجيرانه في برحال عن امتعاضهم الشديد عن تأخر الإجراءات المتعلقة بإرسال جثمانه إلى أرض الوطن من أجل دفنه خاصة بعد صدور قرار المحكمة ببلجيكا بتسليم جثمانه حيث قاموا بمراسلة سفارة بلجيكا في الجزائر وسفارة الجزائر في بلجيكا،وحسبما كشفه المقربون من عائلته فإنهم يطالبون فقط بدفن فلذة كبدهم في أرض الوطن،ويحضر أخيه المقيم في بلجيكا لمتابعة الجهات الأمنية البلجيكية قضائيا حيث استنجد بمحاميين خاصة أن أخيه قتل عن طريق الخطأ بعيارات نارية من الشرطة البلجيكية حيث يصر على استعادة حق أخيه الذي قتل غدرا وكان ضحية الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجالية العربية والمسلمة في أوروبا حيث أصبح يتهم كل عربي أو مغاربي بـ «الإرهاب«،وسينظم سكان برحال صبيحة غد وقفة تضامنية مع عائلة بابوري أمام مقر بيتهم في حي 400 مسكن ببرحال.

والدته:«أريد رؤيته فقط ...»

وتبقى والدة المرحوم خالد بابوري تنتظر بفارغ الصبر موعد تسلم جثمان ابنها الذي لم تراه منذ أكثر من 8 سنوات بعد أن هاجر إلى أوروبا وكان بصدد تسوية وثائقه في بلجيكا قبل أن تقتله الرصاصات البلجيكية،وأكد سكان برحال لـ «آخر ساعة» أن والدته ترغب في رؤيته فقط من جديد وهو ما زاد من غضب سكان برحال الذين أكدوا أنهم لم يطلبوا «الموحال» وأنهم يريدون من سفارة الجزائر في بلجيكا ووزارة الخارجية أن تتدخل من أجل نقل جثمانه إلى عنابة.