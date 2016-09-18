لا توظيف بالحماية المدنية هذه السنة





كشف مصدر مسؤول بمديرية الحماية المدنية بعنابة أن مديريته لم تتلق إلى غاية اليوم أي تعليمات خاصة بمسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية نافيا بذلك كل الإشاعات التي تروج هذه الأيام بخصوص هذه المسابقة. يتداول بين الشباب من طالبي الشغل في سلك الحماية المدنية هذه الأيام أن مديرية الحماية المدنية ستفتح مسابقة للتوظيف وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالحماية المدنية بعنابة كاشفا أنهم لم تصلهم أي تعليمات خاصة بتنظيم مسابقة لتوظيف أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب هذا وقد صرح المدير العام للحماية المدنية خلال زيارته إلى تيبازة نهاية جويلية المنصرم حسبما تداولته وسائل إعلامية أن مصالحه ليست في حاجة إلى التوظيف لسنة 2016 وهو القدر الذي قد يصدم آلاف الشبان والجامعيين الراغبين في التوظيف بسلك الحماية المدنية من جهة أخرى قال المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة المدنية خلال زيارته إلى عنابة لحضور حفل التخرج بداية السنة الجارية أنه لا مسابقة هذه السنة بالحماية المدنية مبرزا أن المديرية العامة للحماية المدنية قامت بالترقية الآلية لإطاراتها وأعوانها مست أكثر من 48500 عون حماية مدنية حيث خصصت سنة 2016 للتكوين فقط.

مازوز بوعيشة