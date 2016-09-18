كنابست تكشف عن طريقة لتصحيح كتاب الجغرافيا

كشف رئيسا الفروع الولائية لنقابتي « كنابست « و « اينباف « وجهة نظرهما حول قضية كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط و الخطأ الجسيم المتواجد بالخريطة المتواجدة في الصفحة 65 من الكتاب المذكور , حيث اعتبر رئيس الفرع الولائي لنقابة اينباف أن ما حدث هو نتيجة التسرع الكبير في إصدار الجيل الثاني من الكتب المدرسية حيث أن وزارة التربية لم تستمع لمطالب التريث و الانتظار لسنة أخرى قبل إصدار الجيل الثاني من الكتب المدرسية و هو ما تسبب في ظهور العديد من الأخطاء اللغوية و بعض التغييرات السيئة في تعريفات بعض الشخصيات التاريخية , كاشفا بان الأمر كان يمكن التفطن له قبل إصدار هذه الكتب لو تريثت الوزارة في طرحها , بالإضافة لكون المسؤولية لا تلقى على كاهل وزيرة التربية الوطنية لوحدها لكون المسؤولية تلقى أيضا على لجان القراءة و اللجان المختصة في إعداد هذه الكتب و التي تتحمل مسؤولية كبيرة في الموضوع , بدوره منسق الفرع الولائي لنقابة « كنابست» أكد بأن المشكلة أخذت اكبر من حجمها و كان يمكن حلها ببساطة و ذكاء , مؤكدا بأن فلسطين خط احمر لا يمكن المساس به لكن كان من يمكن حل القضية دون سحب الكتب المدرسية و ذلك عبر الإبقاء على الخريطة المعنية و لكن بشرط أن يكون أول درس للتلاميذ في مادة الجغرافيا هو تشطيب اسم الكيان الصهيوني و تعويضه بفلسطين مع التعريف بقضية فلسطين و التعريف بهمجية و عدم شرعية الكيان الغاصب و هكذا تكون الوزارة قد ضربت عصفورين بحجر واحد حيث تكون قد تجنبت سحب الكتب و تعديلها و تكون قد رسخت القضية الفلسطينية الشرعية و كره الكيان الغاصب في عقول و أفكار الأطفال الصغار الذين يتم تربيتهم على عداء الصهاينة و حب فلسطين , من جهة أخرى و حول سبب مرور هكذا خطأ كشف بأنه من المفروض أن تكون هناك قراءة ثانية لأي كتاب يتم إصداره فما بالك بالكتاب المدرسي, مؤكدا بأنه على الجميع عدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه و عدم تسييسه و العمل على تصحيح الأخطاء و فقط مع تحمل كل مسؤول لمسؤولياته و معاقبة المخطئين .

القارو نجيب