قالمة/ تسرب المياه إلى المساكن والعمارات

الأمطار الرعدية تحدث حالة من الهلع والخوف لدى السكان

16.09.2016

 

عرفت ولاية قالمة على غرار عدة ولايات من شرق الوطن في اليومين الماضيين، تساقط كمية كبيرة من الأمطار الرعدية، أحدثت حالة من الفوضى و الهلع لدى سكان الولاية، فحسب بيان صادر عن خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية بقالمة، فقد تم تسجيل العديد من التدخلات جراء تسرب المياه إلى المساكن و العمارات، و الشرارات الكهربائية، و في هذا السياق ، تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الرئيسية و الوحدة الثانوية بوشقوف ، في 3 أماكن متفرقة حي ظافري، وحي الحاج مبارك ببلدية بقالمة، و حي 39 مسكنا ببلدية ببوشقوف، و ذلك بعد تسجيل شرارات بأعمدة التوزيع الكهربائية، حيث قامت نفس المصالح  بوضع طوق أمني للمكان و الإيصال بالمصالح المعنية إلى غاية إصلاح العطب لتجنب أية أخطار خاصة التكهرب. كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بعين أحساينية لتسرب مياه الأمطار بخمس منازل بحي قيراطي بعين أحساينية.  

ل.عزالدين

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