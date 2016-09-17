قسم العلوم السياسية في طريقه للاندثار بجامعة عنابة

سجل قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق جامعة “باجي مختار” بولاية عنابة عددا قليلا جدا من المسجلين وهو ما يهدد بـ “اندثار” هذا القسم، بعد أن أصبح هذا التخصص لا يستهوي المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا.حيث كشفت مصادر “آخر ساعة” بأن عدد المسجلين الجدد في قسم العلوم السياسية لهذا الموسم الجامعي لم يتعد 20 مسجلا، حيث أرجع المصدر السبب في ذلك إلى افتتاح هذا التخصص في الولايات المجاورة لولاية عنابة والتي كانت ترسل طلابها إلى هذه من أجل دراسة العلوم السياسية على غرار سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، حيث أصبح الأمر مقتصرا فقط على ولاية الطارف، ولولا الطلبة الذين أعادوا السنة لوجدت إدارة القسم صعوبة في تكوين حتى فوج واحد، وحسب ما كشف مصدر من الإدارة المركزية لـ “باجي مختار” فإن نسبة كبيرة من الطلبة الذين سجلوا هذه السنة في تخصص العلوم السياسية وجدوا أنفسهم مرغمين على ذلك تحت شعار “مرغم أخاك لا بطل”، لأن المعدل الذي تحصلوا عليه في شهادة البكالوريا لم يمنحهم خيارات كثيرة، وقد أبدى المصدر تحصره على هذا الوضع، باعتبار أن العلوم السياسية كانت في الماضي من بين الشعب التي تستهوي الكثير من الطلبة، قبل أن تنقلب الأمور الآن.

وحيد هاني