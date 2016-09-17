تراجع في درجات الحرارة وأجواء معتدلة بالمدن الشمالية طيلة الأسبوع القادم





كشفت نشرية الديوان الوطني للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستكون معتدلة مع تسجيل أجواء صافية مصحوبة بتشكل بعض الغيوم الرعدية التي ستكون محملة بقطرات من الأمطار في بعض الأحيان بمعظم الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية منها طوال أيام الأسبوع القادم.حيث من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 درجة إلى 28 درجة مئوية بالمدن الساحلية وحتى الداخلية وذلك بعد تراجع المرتفع الجوي الذي كان متمركزا بحوض البحر المتوسط فاسحا المجال لموجة رياح أو تيارات هوائية معتدلة وباردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بمعظم ولايات الوطن إلى جانب الاضطراب الجوي الذي خص أغلب المناطق بأمطار رعدية امتدت حتى الولايات الجنوبية وهو ما عمل على تراجع موجة الحر التي سجلت مع بداية شهر سبتمبر والتي فاقت 38 درجة خاصة بالسواحل وهو ما وصفته ذات الجهات بالحرارة غير العادية مقارنة بمعدلات درجات الحرارة الخاصة بشهر سبتمبر مما خلق حالة طوارئ بالمستشفيات نتيجة حالات الإغماء خاصة لدى الأطفال الذين التحقوا بالمدارس حديثا الأمر الذي دفع بالأولياء إلى منع أبنائهم من مغادرة المنازل تحسبا لموجة الحر حيث سجلت مصالح الاستعجالات الطبية العديد من حالات الإغماء كانت في أغلبها لدى الأطفال والمسنين وكذا أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة الرطوبة العالية التي صاحبت موجة الحر الشديدة.

بوسعادة فتيحة