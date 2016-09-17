بوتفليقة يعين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد





قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنفيذا لأحكام الدستور بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد به أول أمس بيان لرئاسة الجمهورية حيث قام تنفيذا لأحكام المادة 202 من الدستور،بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذو الحجة 1437 الموافق 14 سبتمبر 2016 بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته” وتتكون الهيئة من محمد سبايبي التي يرأس الهيئة والأعضاء خديجة مسلم،ماية فاضل ،عبد الجليل كسوسي ،نبيلة بوخبزة ،عبد المالك يعقوبي وعبد الكريم بالي،وتتمثل مهام الهيئة دستوريا على الخصوص في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد،تكرس مبادئ دولة القانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير المملتكات والأموال العمومية،وأضاف البيان بأن “الهيئة سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية و تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته.

مايا. س