مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة يوقف 8 عمال غائبين

ع. العبودي

قام فجر الخميس الماضي ، مدير مستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة كمال بن يسعد بتوقيف 8 عمال من بينهم مديرا المناوبة طبيبة مختصة وأستاذة مساعدة و 5 عمال حراسة، بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها، في حدود الساعة الثانية ليلا التي تدخل في إطار مراقبة عمل المناوبين خاصة بعديد المصالح الحساسة كمصلحة الاستعجالات و حسب مدير المستشفى هو أنه وقف على غياب كلي للموظفين الموقوفين ليقوم بتوقيفهم مؤكدا أنه منذ استلامه تسيير هذه المؤسسة قرر محاربة التسيب و اللامبالاة العمال الذين يتركون المرضى دون رقابة ولا حراسة ولا متابعة طبية، وهو الأمر الذي صدم مدير المستشفى وجعله يصدر في حقهم قرار التوقيف، في انتظار ما سيفرض عليهم من عقوبات بعد الإجتماع الذي سيعقد مع مدير الصحة بولاية قسنطينة، وتحويلهم إلى مجلس التأديب، خاصة وأن مدير المستشفى الجامعي، سبق له وأن حذر جميع عمال المستشفى من ارتكاب أية مخالفات قد تضرّ بالمرضى معتبرا هذا الأمر خطير مصرحا بأن القانون سيطبق عليهم بصرامة. و للتذكير فقد أوقف المدير العام كمال بن يسعد منذ استلامه مهام تسيير المؤسسة لأكثر من 100 عامل من مختلف الفئات ، وفرضت عليهم عقوبات صارمة بعضها مادية وأخرى بتحويلهم من أماكن عملهم، الأمر الذي أدى بالكثير منهم إلى تقديم استقالتهم، كما تم توقيف الطبيب المختص في الأشعة نهائيا عن مهنته في الطب، تطبيقا لقرار و التعليمات التي أصدرها وزير الصحة مؤخرا المتضمنة 24 نقطة أساسية، من بينها طرد العمال الذين يتركون عملهم وينشغلون بأمور أخرى لا تخدم المرضى أو المستشفى.