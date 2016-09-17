توقيف 4 أشخاص يشتبه تورطهم في حرق قطار بوخضرة



صورة من الأرشبف

عادل أمين

تمكنت مصالح الأمن الخارجي بحي بوخضرة أول أمس الخميس من توقيف 4 أشخاص في العشرينات من العمر يشتبه تورطهم في أعمال الشغب والحرق التي مست عربات القطار الأسبوع الفارط بحي بوخضرة ببلدية البوني. الجريمة كبدت الشركة الوطنية لسكك الحديدية خسائر فادحة تصل إلى 14 مليار سنتيم . وجاءت عملية توقيف المشتبه فيهم بعد سلسلة من التحريات الأمنية وجمع للمعلومات التي قام بها أفراد الشرطة عقب وقوع الحادثة مباشرة قبل أن تتمكن من تحديد هوية أربعة أشخاص يقطنون بذات الحي يشتبه تورطهم في عمليات الحرق والتحريض عليها. وحسب مصادرنا فإن بعد إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين الذين تم وضعهم تحت النظر بأمن الدائرة سيتم تحويلهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار للنظر فيما نسب إليهم. الواقعة تعود إلى الأسبوع المنصرم لما قام مجهولون بحرق 4 عربات قطار نقل الطلبة الرابط بين عنابة والقطب الجامعي بسيدي عمار بحي بوخضرة بإشعال النار في عشرات حزم التبن التي كانت متواجدة بالقرب من خط السكة الحديدية لحظة وقوع الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة شرطي متقاعد بعين المكان بعد بتر يديه وإصابته بنزيف دموي حاد سرعان ما أتت ألسنة اللهب على عدد من العربات وحولت سماء المنطقة إلى سحابة سوداء قبل أن تتمكن مصالح الحماية المدنية بسند ميداني من السلطات الأمنية من إخماد الحريق الذي مس أربع عربات من إجمالي 06 عربات وإجلاء القطار من المنطقة تحت تعزيزات أمنية مكثفة التي نجحت في التحكم في الوضع. ويجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن كانت قد سارعت إلى فتح تحقيق أمني معمق في واقعة إشعال النار في عربات القطار مع جميع الأطراف المعنية لتحديد المسؤوليات كما كثفت من عمليات البحث والتحري للوصول إلى الفاعلين. من جهتها الشركة الوطنية للسكة الحديدية قامت بإيداع شكوى ضد مجهول لدى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في الحادثة بغرض الوصول إلى المتورطين.