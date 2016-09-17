70 بالمئة من الجمعيات موجودة على الورق في الجزائر

عادل أمين

وأكدت الرابطة في بيان لها تلقت “ آخر ساعة “ نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية المصادف لـ الخامس عشر من شهر سبتمبر أن في اعتقادها وبكل تحفظ بأن 70 بالمئة من الجمعيات والمنظمات هي اسم على ورق وليس لها نشاط على أرض الواقع، حيث تحصل على اعتماد بإنشائها ولا تعمل على أرض الواقع. وعلى الصعيد الدولي فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم. ويتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. وفي هذا المجال توجه للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون “ وللدول الكبرى بأن الدول الجنوب منها الجزائر تحتاج من الأمم المتحدة إلى إصلاح النظام الدولي على أرض الواقع وليس شعارات جوفاء، لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن كلما حدثت كارثة إنسانية أو حرب، إلا وكانت الأمم المتحدة آخر من يعلم، ويسارع أمينها العام بالإعراب عن قلقه في صورة حدوث كارثة تقف وراءها إحدى الدول الكبرى في العالم. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تنظيم دولي يحتكم بدوره لتوازنات القوى العالمية المتمثلة في الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا، بل إنه تنظيم يبرر بقاء الأقوى قويا دائما.وتساءلت كيف يعقل الأمم المتحدة التي رسمت أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار العالمي وإنهاء حالة الحروب والكوارث البيئية والتمييز العنصري وغيرها من الاستراتيجيات التي حددت لها سقف سنة 2030 لتحقيقها. وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على أداء المهام المنوطة بها وفق ما جاء في ميثاقها التأسيسي لحماية البشرية من الأخطار والتهديدات مهما كانت طبيعتها وحل الأزمات الدولية وإحلال السلام المنشود، فالأمم المتحدة تحولت إلى منظمة تحمي المحتل وتشرِّع للدول القوية في احتلال الآخر ،و كذلك وتحولت إلى أداة بيد الدول الكبرى لخدمة مصالحها، بعيدا عن الشرعية والعدالة الدولية مادام صانعو السياسة الدولية يمارسون إزدواجية المعايير في تطبيق قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.