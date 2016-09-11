صرف منح المتقاعدين قبل عيد الأضحى

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بوسعادة فتيحة

صرف الصندوق الوطني للتقاعد منح المتقاعدين استثنائيا قبل عيد الأضحى بناء على التعليمة الصادرة عن الحكومة والتي تم بناء عليها صب رواتب موظفي وعمال الوظيف العمومي وكذا العديد من القطاعات والتي تتزامن تواريخ صرف الرواتب الخاصة بها مع أيام عيد الأضحى.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن مختلف مراكز البريد فتحت أبوابها يوم الجمعة الفارط لإتمام العملية قبل يوم الاثنين علما أن منح المتقاعدين تصرف يوم السادس والعشرين من كل شهر إلا أنه تم تسبيقها تحسبا لعيد الأضحى بغرض تمكين هذه الفئة من تغطية مصاريف العيد.هذا وشهدت مراكز البريد نهار أمس اكتضاضا كبيرا بسبب إقبال أغلب المتقاعدين على سحب المنح تزامنا مع تعطل آلات السحب الالكتروني التي كانت ستساهم في تقليل الضغط عن الشبابيك الخاصة داخل المراكز.وقد كانت الحكومة قد وجهت تعليمة لوزارة المالية تتضمن تسبيق صرف رواتب معظم الموظفين بمختلف القطاعات مما خلق حالة طوارئ بالخزينة العمومية التي اضطر بعض الموظفين بها إلى الالتحاق بمناصب عملهم خلال أيام العطلة لإتمام جميع إجراءات تحويل الأموال الخاصة بتغطية العملية وتوجيهها إلى الحسابات الخاصة بجميع الموظفين والعمال سواء على مستوى البنوك أو مراكز البريد ليتمكنوا من الحصول عليها قبل حلول عيد الأضحى. قبل أن يتم يوم الخميس صرف منح المتقاعدين بصفة رسمية.علما أن تعليمة الوزارة تضمنت صرف رواتب جميع الموظفين والعمال الذين تتزامن موعد صرفها مع أيام العيد الأضحى أي ما بين العشر حتى العشرين من ذات كل شهر.