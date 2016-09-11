عيد الأضحى يشل الإدارات العمومية طيلة أيام الأسبوع





سليمان رفاس

يتوقع أن يشل عيد الأضحى الإدارات العمومية بداية من اليوم حيث ستفرغ مكاتب المؤسسات بعد الظهيرة لتفضيل العمال مغادرة مناصب عملهم خصيصا من أجل قضاء الحاجيات الخاصة بعيد الأضحى،ويفضل الكثير نيل راحة مسبقة ليستفيد من 3 أيام راحة وهو ما يتسبب في بقاء الإدارات العمومية خاوية على عروشها،وينتظر أن تعرف المؤسسات يومي الأربعاء والخميس غيابات بالجملة للعمال خاصة أنه يوجد العديد من العمال الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن المناطق التي يعملون فيها ويختارون نيل راحة إضافية نهاية هذا الأسبوع، وتعرف العديد من المدن الجزائرية خاصة الكبرى ركودا كبيرا بعد عيد الأضحى حيث تغلق المحلات التجارية والمخابز والمطاعم وتبقى الشوارع فارغة إلى غاية مرور حوالي أسبوع عن العيد، من جهة أخرى يعيش المواطنون قبل عيد الأضحى بشعار “بعد العيد” حيث يتم تأجيل كل شيء وتتجمد العديد من النشاطات لأسباب غير وجيهة،ورغم أن الإدارات ومديريات التجارة تتوعد كل مرة بتسليط عقوبات ضد العمال والتجار إلا أنه لا حياة لمن تنادي وكل سنة يتكرر نفس السيناريو