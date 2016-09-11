استخراج بطاقة التعريف البيوميترية عبر الإنترنت





سليمان رفاس

وضعت وزارة الداخلية خدمة جديدة لفائدة المواطنين حيث يمكن للجزائريين المقيمين داخل أرض الوطن طلب الحصول على بطاقة التعريف البيوميترية بطريقة الكترونية بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في شبكة الانترنت،ويمكن لكل من يملك جواز سفر بيومتري أن يتقدم بالطلب الكترونيا عن طريق إتباع التعليمات الموجودة في الموقع حيث يدون رقم جواز سفره المكتوب على يمين الصفحة التي تتضمن بيانات صاحبه وعلى اليسار أسفل الصورة يوجد رقم يكتبه المواطن في البيانات التي يعبئها وبعدها يدون عنوانه الكامل ورقم هاتفه والبلدية التي يقطن فيها وفي ظرف أيام يتلقى المواطنون الذين تقدموا بالطلبات الكترونيا رسالة نصية في هواتفهم النقالة تعلمهم بأن بطاقات تعريفهم البيومترية جاهزة ويمكن أن يتسلموها من البلديات والدوائر التابعة لمقر سكناهم،وتم الشروع في توزيع بطاقات التعريف البيومترية للتلاميذ الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا، وعمدت وزارة الداخلية الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة من أجل السماح للمواطن باستخراج بطاقة التعريف البيوميترية دون أي بيرواقراطية،كما تمكن الراغبين في طلب موعد لإيداع ملف جواز سفر بيومتري جديد بالتسجيل عبر الشبكة العنكوبتية وهو ما سيسمح بتخفيف الضغط على البلديات والدوائر،كما سيتخلص المواطنون من الطوابير وطول الانتظار لاستخراج وثائقهم الإدارية.