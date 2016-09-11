ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي يوما قبل عيد الأضحى





سجلت أسعار الأضاحي ارتفاعا محسوسا خلال اليومين الآخرين على عكس ما كان متوقعا حيث بلغ سعر الكبش الذي كان لا يتجاوز 50 ألف دينار جزائري 60 ألفا أي بزيادة قدرت بـ 10 آلاف دينار جزائري بأسواق مدينة عنابة وكذا نقاط البيع المعتمدة بمختلف بلديات الولاية.

بوسعادة فتيحة





من جهتها أسعار الخراف شهدت ارتفاعا قياسيا حيث بلغ سعر الخروف الذي كان لا يتعدى 25 ألفا حتى 28 ألف دينار جزائري إلى 42 و45 ألف دينار جزائري وذلك بسبب كثرة الطلب حيث أجل معظم المواطنين عملية شراء الأضاحي إلى الأيام الأخيرة تحسبا لانخفاض الأسعار.إلا أن جميع توقعاتهم وقعت بالماء بعدما رجع أغلب الموالين إلى ولاياتهم الداخلية على إثر بيع جميع المواشي التي أغرقوا بها أسواق الولايات الشمالية مما فتح الأبواب أمام المضاربين الذين رفعوا الأسعار لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال الأسابيع الفارطة جراء انخفاض الأسعار نظرا لعدد رؤوس الماشية التي وصلت أغلب ولايات الوطن بسبب كثرة الإنتاج هذه السنة تزامنا مع توقف عمليات التهريب عبر الحدود التي أفشلتها مصالح الأمن المشتركة خاصة بالحدود الشرقية مما اضطر الموالين أو المربين إلى توجيه كامل الإنتاج إلى السوق الوطنية الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار عكس الأعوام الفارطة هذا وقد اضطر العديد إلى شراء الأضاحي رغم التهاب الأسعار فيما توجه البعض الآخر إلى الولايات المجاورة خاصة الداخلية هروبا من قبضة المضاربين أو العوادة الذي استغلوا الفرصة علما أن أغلب العوادة تكبدوا خسائر معتبرة خلال الأسابيع الفارطة نتيجة وفرة الإنتاج وكذا الأسعار المنخفضة التي غزى بها الموالون الأسواق مما جعل أغلبهم ينسحب من الأسواق وعرض الأضاحي بأماكن مغلقة تم كراؤها من قبل وعرضها للبيع بأسعار مرتفعة قليلا مقارنة مع أسعار الأسواق.