توقيف شرطي نصب على مجموعة من “الحراقة” بسيدي سالم





أقدم شرطي يعمل بمصالح الأمن الخارجي بسيدي سالم بعنابة إلى النصب على مجموعة من الشباب الذين أرادوا الهجرة غير الشرعية نحو جزر سردينيا بايطاليا من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة من الدينار والأورو مقابل عدم الإبلاغ عنهم.وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن الشرطي الذي يعمل بالمركز الأمني لسيدي سالم تمكن من النصب على مجموعة من الشباب “ الحراقة” وسلبهم مبالغ مالية معتبرة من الدينار والأورو وقدرتها مصادرنا بحوالي 20 مليون سنتيم وذلك مقابل عدم الإبلاغ عنهم كما قام بتهديدهم في حالة التفوه بأية كلمة حوله إلا أن البعض من الشباب تفطن لنصبه عليهم وقاموا بالإبلاغ ورفع شكوى رسمية ضده ليتم توقيفه وتحرير محضر سماع في حقه وإحالته أمس على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أمر بمنحه استدعاءا مباشرا لحضور جلسة المحاكمة عن تهمة النصب والاحتيال واستغلال نفوذ للإشارة فإن الشرطي كان في عطلة سنوية حيث قام بهذه العملية للنصب على شباب حي سيدي سالم الذين يعلمون أنه موظف بالمركز الأمني بغرض التستر عليهم وتسهيل عملية “الحرقة” إلا أن هذا الأخير قام بخداعهم وهو ما أدى بالبعض منهم إلى رفع شكوى ضده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

آسيا بوقرة