التوقيع على إتفاقية بين مركز تطوير الطاقات المتجددة و الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية

تم التوقيع على إتفاقية تعاون بين مركز تطوير الطاقات المتجددة و الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية تهدف إلى ترقية استعمال الطاقات المتجددة و إدماج مكون التغيرات المناخية في مشاريع البحث،وكشف المسؤولون عن مركز تطوير الطاقات المتجددة التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه تم التوقيع مع الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية التابعة لوزارة الموارد المائية و البيئة على اتفاقية تعاون علمي و تقني تتمحور حول موضوعين هما “التغيرات المناخية” و “الطاقات المتجددة”،والهدف من هذه الشراكة هو القيام بأعمال من أجل ترقية استعمال الطاقات المتجددة “لتقليص” انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري و«إدماج” مكون التغيرات المناخية في مشاريع البحث المتعلقة بالطاقات المتجددة و التنظيم المشترك لأيام تحسيسية تتعلق بالموضوعين، وأضاف ذات المصدر أنه بمقتضى هذه الاتفاقية سيتم كذلك تقييم أثر التغيرات المناخية على تصميم تجهيزات الطاقات المتجددة و دعم إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بالتغيرات المناخية و أثرها على الموارد الطبيعية،كما سيتم تنظيم ملتقيات و ندوات و أبواب مفتوحة و معارض و منتديات ذات علاقة بالموضوعين وكذا إنشاء فضاء لنقل المهارات و تبادل المعلومات التقنية و العلمية و التجارب في هذا المجال.

مايا.ٍس