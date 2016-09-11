ارتفاع قياسي لأسعار الخضر عشية عيد الأضحى بالأسواق المحلية





مازوز بوعيشة





تعرف الأسواق المحلية لمدينة عنابة ارتفاعا قياسيا عشية عيد الأضحى، مقارنة بالأيام الماضية وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها من طرف المواطنين.قامت أمس آخر ساعة بجولة ميدانية إلى أسواق الخضر والفواكه الحطاب، والسوق المغطى بوسط مدينة عنابة، أين تفاجأنا بأسعار الخضروات التي تضاعف سعرها ما بين عشية وضحاها، وعلى بعد ساعات من يوم عيد الأضحى المبارك، أين قفزت بعض أسعار الخضر إلى منتوجات قياسية، على غرار الخس الذي انحصر سعره ما بين 120 دج إلى 200 دج للكيلوغرام، والكوسة التي عرضت بسعر يتراوح ما بين 180 دج و240 دج للكيلوغرام، أما البروكلي فحدد سعره بأكثر من 100 دج للكيلوغرام واللفت والجزر ينحصر سعرهم ما بين 100 دج و130 دج للكيلوغرام، هذا وقد ارتفع سعر الكيلوغرام من الفلفل الحلو إلى 120 دج أما الكرمب فحدد ثمنه بـ 200 دج للكيلوغرام ويرجع بسببارتفاع الخضروات السالفة الذكر إلى تزايد الطلب عليها عشية عيد الأضحى، نتيجة لاستعمالها في بعض الأطباق التقليدية أيام عيد الأضحى على غرار الكسكسي وغيره هذا وقد ارتفعت أسعار بعض الخضر الأخرى على غرار البطاطا إلى 50 دج للكيلوغرام، الفاصولياء الحمراء إلى 200 دج للكيلوغرام والفصولياء الخضراء إلى 160 دج للكيلوغرام والطماطم بـ 50 دج للكيلوغرام، هذا وقد صنع الليمون الاستثناء حيث لم يتجاوز سعره بـ 250 دج للكيلوغرام، من جهة أخرى شهدت أسعار الفواكه ارتفاعا طفيفا أين ينحصر الكيلوغرام من العنب ما بين 120 دج و200 دج حسب النوعية والجودة، أما التفاح المحلي فحدد سعره بـ 240 دج والإيجاص ما بين 150 دج إلى 200 دج للكيلوغرام، وتجدر الإشارة إلى أن سوق الحطاب يعرف إقبالا متزايدا هذين اليومين من طرف المواطنين لقضاء حاجيات العيد للإشارة فإن التمور تعرف عزوف من قبل المواطنين حيث يلاحظ المتجول بسوق التمور بالحطاب إقبالا ضعيفا عليها.