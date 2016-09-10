تخوف إيطالي من أكبر عملية هجرة غير شرعية من سواحل عنابة





يتداول في الشارع العنابي في المدة الأخيرة و عبر صفحات خاصة بالهجرة في الفايسبوك عن عزم “ الحراقة “ على القيام بأكبر عملية هجرة غير شرعية من سواحل مدينة عنابة نحو التراب الإيطالي مستغلين في ذلك تحسن أحوال الطقس في المدة الأخيرة و هدوء البحر و اقتراب عيد الأضحى المبارك و عطلة العيد التي يستغلها الحراقة دائما في عمليات الهجرة غير الشرعية التي يعتبرونها مضمونة و أسهل في العطل الدينية الرسمية هذا و حسبما يتم تداوله فمحترفو الحرقة يعزمون على تنظيم أكبر عملية ستكون فريدة من نوعها بالانطلاق في قوافل مكونة من اكبر عدد ممكن من القوارب لضمان الوصول و تفادي ضياع بعضها أو غرقه في عرض البحر , ويبدو بأن ما يعزز الأخبار المتداولة في الشارع العنابي هو ما نشره موقع ايطالي بداية الأسبوع المنصرم حول انطلاق 70 قاربا مع اكثر من 400 مهاجر غير شرعي من سواحل عنابة نحو السواحل الإيطالية مستغلين هدوء البحر و الأحوال الجوية الجيدة التي تساعد على العملية ,هذا و جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية قامت بتعزيز تواجد قوات خفر السواحل على مستوى الجهة المحاذية لجزيرة سردينيا بعدما أصبحت هي المقصد الأول للمهاجرين الأفارقة بعدما كانت جزيرة صقلية هي المقصد الأساسي للمهاجرين القادمين من السواحل الليبية و التونسية .و هو ما أكدته وسائل اعلامية ايطالية بأن 14 حراقا جزائريا تم فقدانهم على السواحل الإيطالية نهاية شهر أوت و لم يتم العثور على جثثهم لغاية الآن فيما تم ايقاف قاربين في الساعات الأخيرة كانا بالقرب من ميناء “ بورتومينو “ الإيطالي جنوب جزيرة سردينيا .و جدير بالذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية من سواحل عنابة عرفت تناميا غير مسبوق على الإطلاق بعدما عرفت الصائفة الحالية هجرة عشرات القوارب و مئات الحراقة من سواحل عنابة نحو ايطاليا.

القارو نجيب