الوزارة تضع “ صيغة الإعارة “ بالنسبة للكتاب الموحد “ الجيل الثاني”

ل.عزالدين

في اطار الترتيبات التكميلية لتسيير الكتاب المدرسي لا سيما في جانب مجانيته للسنة الدراسية الجديدة 2016/2017 وجه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية تعليمات الى مدراء التربية الوطنية يحثهم فيها على ضرورة مواصلة توزيع الكتاب في إطار المجانية وبالصيغة السارية المفعول، و هذا بالنسبة لكتب السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، والثانية والثالثة والرابعة متوسط، وكل سنوات الطور الثانوي و حسب ذات التعليمة فإن عملية توزيع الكتب الجديدة ( الجيل الثاني ) لن تتم كما كانت في السنوات الماضية و إنما تتم عن طريق صيغة جديدة يطلق عليها “ صيغة الاعارة “ و هذا بالنسبة للكتب الموحدة للمواد الأدبية للسنوات الأولى والثانية ابتدائي والمواد العلمية لسنوات الأولى والثانية ابتدائي، وكل الكتب الجديدة بالنسبة للسنة أولى متوسط، و حسب ذات التعليمة فان الكتب المعنية بهذه الصيغة الجديدة يتم إعارتها مقابل تعهد يلتزم فيه الولي بالحفاظ على سلامتها وإعادتها عند نهاية السنة الدراسية مع إجبار المؤسسات التعليمية على وضع ختم خاص على صدر الكتاب المعار يحمل عبارة “ كتاب خاص بالإعارة -لا يباع “. ويتم إعادة هذه الكتب المعارة عند نهاية السنة الدراسية، حيث يتم جردها وفرزها وإعداد وضعية خاصة بها، وترسل نسخة منها إلى مصالح مديرية التربية وأخرى إلى المركز الجهوي لتوزيع الوثائق التربوية، ويحتفظ بنسخة على مستوى كل مؤسسة تعليمية لاستظهارها عند كل عملية مراقبة، ليعاد إعارة الكتب الصالحة منها للاستعمال في السنة الموالية.و قد استثنت التعليمة التي نحوز على نسخة منها دفاتر الأنشطة الخاصة بقسم التربية التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي من جهاز المجانية، باعتبارها حسب التعليمة دعائم بيداغوجية مستهلكة غير قابلة للاستعمال المتكرر، مما يتطلب تحمل ثمنها من طرف الأولياء ومن أجل تحقيق التكافل والتضامن مع الفئات المعوزة، حثت التعليمة مديريات التربية على تفعيل صندوق التضامن المدرسي للتكفل حصريا باقتناء دفاتر الأنشطة الخاصة بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي فقط، لفائدة التلاميذ المعوزين وأبناء عمال قطاع التربية الوطنية، مباشرة من مركز التوزيع حيث حددت التعليمة الفئات المعنية بالاستفادة في اطار جهاز المجانية و التي حصرته في كل تلاميذ أقسام السنة الأولى ابتدائي بالنسبة للكتب المدرسية فقط ( بصيغة الإعارة) , التلاميذ المعوزون المسجلون في القوائم المحينة للاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة (3000 دج) للسنة الدراسية 2016/2017 , التلاميذ ابناء قطاع التربية الوطنية (في حالة خدمة) و التلاميذ الذين هم تحت كفالتهم قانونا بالإضافة إلى التلاميذ المعوزين في المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.و قد شددت التعليمة على ضرورة الاسراع في عملية توزيع الكتب مع إعطائها مهلة إلى غاية 10 أكتوبر كآخر أجل لبيع الكتب بالنسبة لمؤسسات الأطوار التعليمية، وهذا بغية إنجاز وضعية المحاسبة المادية والمالية مع الأمر بتشكيل خلية متابعة يومية لهذه العملية يشرف عليها مديرو التربية و المطالبون بإيلاء أهمية بالغة لها مع احترام الآجال المحددة لها.و حسب مدير مركز التوزيع و التوثيق التربوي لولاية قالمة السيد الحيول نورالدين فان العملية تسير في ظروف عادية و أن عملية توزيع الكتاب لا سيما الجيل الثاني تسير في أحسن الظروف مضيفا أن حصة ولاية قالمة فيما يخص كتب الجيل الثاني فقد قدر عددها ب 111400 كتاب من بينها 52200 خاصة بالسنة الأولى ابتدائي و 49400 خاصة الثانية ابتدائي و 98300 خاصة بالسنة الأولى متوسط حيث يستقبل المركز دوريا حصصه المخصصة له على شكل دفعات و التي يتم توزيعها على المقتصدين الذين بدورهم يوزعونها على المؤسسة التربوية التابعة لهم .