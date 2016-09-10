تحديد موعد توزيع 3000 وحدة سكنية بسكيكدة





ستكون مدينة سكيكدة على موعد مع عرس جماعي خلال الأيام القليلة القادمة بتوزيع أكبر حصة سكنية منذ سنوات خاصة على مستوى الأحياء القصديرية، و قد كشف “ فوزي بن حسين “والي سكيكدة على موعد توزيع 3000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ على مستوى كامل ربوع الولاية خصوصا عاصمة الولاية الزفزاف إذ سيتم توزيع 1000 وحدة سكنية لفائدة سكان الحي القصديري المحاذي للمشروع والمعروف محليا “بالماتش” ،كما سيتم توزيع 1538 وحدة سكنية من ضمن 2800 وحدة تابعة لوكالة عدل بمنطقة بوزعرورة ببلدية فلفلة سيستلم أصحابها مفاتيحها نهاية ديسمبر من السنة الجارية ،كما سيتم توزيع حصص أخرى هامة في كل من القل وعزابة وكذا ببلدية حمادي كرومة، وسيكون الأمر خلال الأيام القليلة القادمة. تصريح الوالي جاء على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى منطقة بوزعرورة القطب المعماري الجديد ببلدية فلفلة أين تفقد عدة مشاريع واعدة في قطاع السكن ، التعليم والصحة يأتي هذا في وقت تجري فيه الأشغال على قدم وساق بقطب بوزعرورة لعدة مشاريع سكنية ، على غرار حصة 590 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش بلغت بها الأشغال 80 بالمئة، ومشروع 1500 سكن موجه أيضا للقضاء على السكن الهش حيث تم الانتهاء من 1000 وحدة سكنية في حين سيتم الانتهاء من 500 وحدة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش، وببلدية فلفلة مركز انتهت الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع160 سكن، حيث أمر السيد الوالي بتحديد قائمة المستفيدين منها بعد إجراء تحقيقات اجتماعية لضبط القائمة حسب الأولوية.وبشأن جملة المشاريع السكنية الجاري بها الانجاز في قطب بوزعرورة فقد أعطى السيد الوالي أوامر صارمة لإنهاء جملة المشاريع التكميلية الخاصة بشبكة الصرف الصحي وكذا الطرقات والأرصفةوتفقد الوالي عدة مشاريع واعدة في قطاع التعليم حيث عاين مجمعين مدرسيين بذات القطب ما تزال الأشغال بهما في أولها ،حيث أمر بالإسراع في عملية الانجاز، يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه اعذارا رسميا لصاحب المقاولة المكلفة بإنجاز ثانوية 800 مقعد ب200 وجبة والتي تشهد تأخرا كبيرا عن آجالها التعاقدية وفي قطاع الصحة وقف الوالي مطولا عند مشروع مستشفى الحروق الكبرى الموجه لفائدة ولايات الشرق أين أمر بالإسراع في الانجاز لاستلامه واستدراك التأخر المسجل.

حياة بودينار