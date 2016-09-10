“آخر ساعة” تنشر كيفية استغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الأساتذة





عادل أمين

كشفت وزارة التربية الوطنية على آليات استغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة الخاصة بمسابقة التوظيف المنظمة بعنوان سنة 2016 والتي تم الانطلاق في تنفيذ هذه الإجراءات باعتماد مرحلتين أساسيتين في البداية على المستوى المحلي والثانية على المستوى الوطني.ثم تأتي مرحلة المعالجة المتواصلة والدورية المرتبطة بحركة شغور المناصب المالية.

استغلال القوائم على المستوى المحلي

في البداية يتم اللجوء إلى استغلال القائمة الاحتياطية حسب الترتيب الاستحقاقي لنفس الولاية المسجل فيها شغور المناصب المالية وذلك حسب الرتبة ومادة التدريس علما أن هذه القائمة تسحب وجوبا على مستوى مديريات التربية من الأرضية الرقمية وهي القائمة الرسمية والوحيدة ويتم استغلال قائمة المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 والمدرجين في القوائم الاحتياطية.

اللجوء إلى القائمة الوطنية بعد استنفاد المحلية

في حالة استنفاد القائمة الاحتياطية المحلية يتم اللجوء إلى استغلال القائمة الاحتياطية الوطنية المعدة لهذا الغرض والتي تشمل جميع المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية على مستوى كل الولايات مرتبين ترتيبا استحقاقيا وطنيا حسب الرتبة ومادة التدريس بغض النظر عن ترتيبهم في ولايات مكان إجراء المسابقة.ويتم تعيين المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية الذين يتم استدعاؤهم بصفة متربصين في الأطوار التعليمية الثلاثة لشغل المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات التعليمية وفق معيار الترتيب الإستحقاقي.

المتخلي عن منصبه يتم حدفه من القوائم الاحتياطية

في حالة التنازل الكتابي قبل الالتحاق بالمنصب أو عدم التحاق المترشح المستدعي من القوائم الاحتياطية المحلية أو الوطنية حسب الحالة في الآجال المحددة يعاد ترتيبه في آخر القوائم الإحتياطية المحلية أو الوطنية حسب الحالة لمرة أخرى ويستدعي المترشح الموالي حسب الطور ومادة التدريس وحسب الترتيب الإستحقاقي وفي حالة تخلي المترشح المستدعي من القوائم الاحتياطية المحلية والوطنية عن منصبه بعد تنصيبه يحذف من القوائم الاحتياطية أو المحلية والوطنية ويعوض بالمترشح الموالي حسب الطور ومادة التدريس وحسب الترتيب الاستحقاقي.