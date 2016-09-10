الدرك الوطني يشن حملة ضد الباعة الفوضويين عبر الطريق الوطني رقم 44

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بوسعادة فتيحة

شنت مصالح الدرك الوطني بالشط ولاية الطارف حملة ضد الباعة الفوضويين الذين انتشروا منذ عدة أيام عبر الطريق الوطني رقم 44 تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.وحسبما ذكرته مصادر مطلعة للآخر ساعة فإنه تم حجز مئات الحزم من التين ومعدات صقل السكاكين وكذا حزم من الفحم وغيرها من المواد التي تعرض على حافة الطريق مما سبب ازدحاما مروريا بالقرب من نقطة بيع الكباش جراء توفق العديد من المواطنين الذين استغلوا نصف الطريق المؤدي إلى ولاية الطارف عبر منطقة الشط التي شهدت حركة غير عادية عشية يوم الخميس بسبب إنتشار الباعة مما استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني التي عملت على الحد من الازدحام المروري وكذا الفوضى التي خلقها أصحاب السيارات الذين يتوقفون بطريقة عشوائية مما شكل خطرا على مستعملي الطريق بسبب الحوادث الخطيرة التي سبق وسجلت بالمنطقة خاصة في ظل مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل علما أن أغلب المواطنين توجهوا لاقتناء معدات عيد الـأضحى من الأسواق الجوارية وكذا الباعة المنتشرين عبر الطرقات الوطنية خاصة الطريق الوطني رقم 44 وكذا سوق البوني بعد أن تم القضاء على الباعة الفوضويين بوسط مدينة عنابة خاصة فيما يتعلق بعملية صقل معدات الذبح والسلخ وكذا تقطيع اللحم إلى جانب الفحم وباقي المعدات مما سبب فوضى عارمة على مستوى مختلف نقاط البيع العشوائية على غرار سوق القنطرة ببلدية سيدي عمار الذي شهد نهار أمس انتشارا واسعا للباعة الفوضويين الذي زاحموا تجار المواشي بعرض المعدات الخاصة بالذبح إلى جانب المواد الغذائية.