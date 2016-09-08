التماس عقوبات 6 سنوات و عامين سجنا في حق 47 متهما

استأنفت صباح أمس ولليوم الثالث على التوالي مجريات محاكمة أزيد من 47 متهما في قضية ما يعرف بفضائح شركة الصفا أوراس للغابات بخنشلة وذلك بمحكمة ششار بحضور عشرات المحامين ومئات المواطنين بالإضافة إلى أزيد من 60 شاهدا و 40 ضحية ، و أهم ما ميز اليوم الثالث من المحاكمة الماراطونية هي مرافعة وكيل الجمهورية و تقديمه لالتماسات النيابة بحق المتهمين ، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بـ 200 مليون في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت وهم إطار بمحافظة الغابات ( مقاطعة دائرة ششار ) ومدير فرع شركة الصفا أوراس للغابات بششار و المدير الولائي للشركة بخنشلة وموظف آخر بالشركة ، كما التمس نفس العقوبة لـ 5 متهمين آخرين منهم موظفين و إطارات بالشركة متواجدين خارج المؤسسة العقابية وقد توبع هؤلاء عن تهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع و سوء استغلال المنصب و غيرها من تهم الفساد ، و التمس أيضا وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات سجن نافذة في حق 20 متهما آخرا وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة تبديد المال العام ، كما التمست النيابة عامين سجنا نافذة لباقي المتهمين وعددهم 18 متهما بتهمة المشاركة في وتبديد المال العام واستعمال المزور ، حيث وبعد مرافعات وكيل الجمهورية قرر رئيس الجلسة رفع الجلسة في حدود الساعة الثانية زوالا لتستأنف بعد الساعة الثالثة لمباشرة مرافعات الدفاع التي قد تتواصل إلى ساعة متأخرة من اليوم الثالث للمحاكمة الماراطونية .للعلم فإن محاكمة المتهمين في فضائح شركة الصفا أوراس الغابية وهي شركة عمومية مختصة في أشغال الغابات والفلاحة انطلقت يوم الاثنين الفارط بعد أسبوعين من تأجيلها بطلب من دفاع المتهمين والضحايا وهي قضية انفجرت في بداية السنة بعد رسائل مجهولة وردت إلى النيابة و تكفلت عناصر الشرطة بالتحقيق فيها ، حيث كشف التحقيق وجود مشاريع وهمية و توظيف وهمي و تلاعب بممتلكات الشركة ونهب أموالها و سوء تسيير للمؤسسة العمومية وهي تهم ينفيها المتهمون ويؤكدون أنها مؤامرة مفبركة من بعض الأشخاص بالشركة .

عمران. ب