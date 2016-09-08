أسعار الأضاحي بعنوان « عيد يا زوالي»





تتواصل أسعار الكباش في الهبوط في الأيام الأخيرة بعدما ارتفعت نسبيا يوم الجمعة المنصرم , حيث عرفت أسواق بيع الأغنام ليوم أمس تراجعا في الأسعار مع اقتراب يوم العيد و التهاطل الكثيف للأمطار الذي جعل الموالين و البائعين يسارعون لبيع أغنامهم , حيث وصلت أسعار الأضاحي من الخرفان الصغيرة الحجم إلى 15 ألف دينار فيما بإمكان المحدودي الدخل اقتناء أضحية العيد في حجم متوسط و مقبول بسعر لا يتجاوز الـ 22 ألف دينار و هو ما لم يكن يقتني حتى اضعف خروف ممكن في السنوات السابقة , فيما تراوحت أسعار الخرفان الكبيرة نوعا ما بين 27 ألف دينار و 34 ألف دينار , بينما وصلت أسعار كباش ممتلئة و كبيرة الحجم إلى 4 ملايين إلى حدود 5.5 مليون سنتيم و هي الأسعار التي لم يكن « الزوالي « يحلم بها على الإطلاق في السنوات القليلة الماضية التي كان اضعف الكباش و أصغرها يصل سعره إلى 3.5 ملايين سنتيم بينما وصل سعر الكباش الكبيرة إلى 8 ملايين سنتيم , و يعود سبب الانخفاض المحسوس في الأسعار ليوم أمس إلى اقتراب عيد الأضحى بالإضافة لنقص الطلب مقارنة بالعرض الكبير للأغنام بالإضافة للسياسة التي تم انتهاجها بفتح أسواق معينة لبيع الأضاحي و فتحها أمام الموالين فقط ليتم غلق المجال أمام المضاربين الذين كانوا يستولون على أسواق الأضاحي مع اقتراب كل عيد , هذا بالإضافة لتشديد الرقابة على الحدود و الحد من عملية تهريب الثروة الحيوانية إلى تونس و المغرب و التي كلفت الجزائر غاليا في السنوات الماضية أين انخفضت أسعار أضاحي الدول المجاورة فيما ارتفعت أسعار الأضاحي في الجزائر و هو ما لم يحدث هذا الموسم بسبب الرقابة المشددة التي جعلت العرض مرتفعا مقارنة بالطلب .

القارو نجيب