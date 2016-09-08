انطلاق سحب الاستدعاءات لتوظيف 5000 إداري بقطاع التربية





أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات « أوناك « أن تاريخ سحب الاستدعاءات للاختبار الكتابي للمسابقة الخارجية لتوظيف 5000 إداري ينطلق نهار اليوم الخميس المصادف ل08 سبتمبر الجاري . فيما حددت الوزارة تاريخ إجراء المسابقة في 17 من الشهر الجاري. وتشمل المسابقة العديد من التّخصصات الإدارية لا سيما رتبة مشرف التربية، وملحق رئيسي بالمخبر، ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، ورتبة مقتصد، ونائب مقتصد، علما أن عملية التسجيل الأولي كانت إلكترونية على مستوى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.وكان مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية قد أوضح بأن مسابقة التوظيف على أساس الاختبار تخص 5098 منصب موضحا أن المناصب المالية المفتوحة تخص 3285 منصب لمشرف التربية، 293 ملحق رئيسي بالمخبر،292 مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، 612 مقتصد و616 نائب مقتصد، مضيفا أن التحضير لهذه المسابقة انطلق من خلال حجز مراكز لإيداع الملفات بالمؤسسات التربوية.للاشارة أن التسجيل الأولي كان إلكترونيا على مستوى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. عادل أمين