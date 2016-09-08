إيداع طلبات التحويل للطلبة الجامعيين الجدد على الموقع الالكتروني للوزارة

عادل أمين

أكد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي «نور الدين غوالي» أمس الأربعاء أن الوزارة وضعت أرضية الكترونية تتضمن عدة نصوص لتسهيل عملية إيداع طلبات تحويل الطلبة لاختيارهم الأصلي.المتضمن في التسجيلات النهائية التي جرت شهر أوت الماضي من خلال رقم حساب (عنوان) الكتروني» ومفتاح السر الخاص به والذي قدم له خلال فترة التسجيلات الفارطة.مشيرا بان مسالة التحويلات التي تم تقنينها وضبطها هذا العام تمس عددا لا يستهان به من الطلبة. موضحا انه ما على الطالب الراغب في التحويل إلا استخدام هذا الحساب لإيداع طلبه الذي سيتم الرد عليه من خلال نفس عنوانه الالكتروني سواء ب «الايجاب او السلب» ابتداء من يوم 20 سبتمبر الجاري. وشدد على ان الوزارة تلتزم الشفافية التامة في ردها على طلب التحويل ففي حالة الرفض مثلا سيتم توضيح السبب للطالب. مشيرا في هذا الصدد ان معالجة الملف تعتمد على عدد من الأسس منها «المعايير المنصوص عليها في المنشور والحد الأدنى من النقاط والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية.واضاف أن المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل مواكبة وتوجيه الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا والذين يواجهون بعض الإشكالات الإدارية المتعلقة بالتسجيل في المؤسسات الجامعية والتكفل بها.