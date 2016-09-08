حرق القطار بحي بوخضرة يكبد الـ (sntf) خسائر بالملايير





ميز جو من الهدوء صباح أمس بوسط حي بوخضرة في البوني بعد ليلة أعمال شغب تتمثل في حرق للممتلكات العمومية عقب وفاة «خمسيني « تحت عجلة قطار لنقل الطلبة ينشط عبر الخط الرابط بين عاصمة الولاية عنابة وسيدي عمار والتي أسفرت عن حرق عدد من العربات على يد أشخاص مجهولين لتتمكن مصالح الأمن من احتواء الوضع قبل أن يتحول إلى أزمة حقيقية.

عادل أمين

مجهولون يحرقون 4 عربات بإشعال النار في «حزم التبن»

يتداول في أوساط المواطنين بحي بوخضرة أن عملية الحرق تمت من طرف مجهولين قاموا باشعال النار في عشرات حزم التبن التي كانت موجودة بالقرب من خط السكة الحديدية لحظة وقوع الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة (شرطي متقاعد) بعين المكان بعد بتر يديه وإصابته بنزيف دموي حاد سرعان ما أتت ألسنة اللهب على عدد من العربات وحولت سماء المنطقة إلى سحابة سوداء . من جهتها مصالح الحماية المدنية وفي بيان لها أكدت أن عشية أول أمس الثلاثاء وعلى الساعة الخامسة و21 دقيقة مساء وعلى مستوى السكة الحديدية بحي بوخضرة التابع إداريا لبلدية البوني لقي كهل خمسيني مصرعه في عين المكان بعدما دهسه قطار لنقل المسافرين من 06 عربات الرابط بين مدينة عنابة والقطب الجامعي لمدينة سيدي عمار إلا أنه وللأسف الشديد سرعان ما تحولت هذه الحادثة المقدرة إلى أعمال شغب إجرامية غير مبررة حيث اقبل محتجون على الانتقام والاقتصاص من قطار طالما أقلهم والذي قد يقلهم في يوم ما وذلك بإضرام النار في 04 من عرباته ولولا التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية بسند ميداني من السلطات الأمنية وبمتابعة شخصية من والي الولاية « يوسف شرفة» لكاد الوضع أن يتحول إلى أزمة.

تسخير 8 وحدات تدخل و14 اآلية و45 عونا لإخماد الحريق

وبغرض احتواء الحالة وبأمل الخروج منها بأقل الخسائر والأضرار لا سيما التعجيل في إنقاذ القطار وتخليصه من ألسنة اللهب قامت مصالح الحماية المدنية باستنفار 08 وحدات تدخل كاملة أين جابهت الحريق بتسخيرها لأربعة عشرة 14 آلية تدخل مختلفة الأصناف والتخصصات وبإشراك ما يضاهي 45 عون تدخل تحت قيادة المدير الولائي للحماية المدنية وبعد التعرف والمعاينة وبفضل حسن توظيف الوسائل المجندة التي كان من أهدافها محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار والتوسع لا سيما باتجاه القاطرة الجرارة وباقي العربات الأخرى وخلال حوالي ساعتين فقط من النشاط تم تحقيق الهدف والمتمثل في إخماد العربات الأربعة المحروقة وبالتالي التمكن من إنقاذ وحماية القاطرة الجرارة من حريق محقق كاد أن يلتهمهما برفقة عربتين أخريين .

خسائر مادية معتبرة تقدر بالملايير

تكبدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية جراء عمليات الحرق لعربات القطار خسائر مادية فادحة تقدر بالملايير . وحسب مصادر( مسؤولة) بالشركة فان تكلفة العربة الواحدة تصل إلى 46 مليون دج زيادة عن تكاليف إعادة الصيانة حيث سيتم نقل العربات» المحروقة» إلى مركز الصيانة التابعة لشركة بولاية بلعباس من اجل إعادة صيانتها تمهيدا لعودتها للخدمة من جديد في الأشهر القادمة . ولحسن الحظ أن القاطرة الجرارة لم تتأثر بالحريق حيث يصل سعر القاطرة إلى حدود 20 مليار سنتيم.

إجلاء العربات» المحروقة» ليلا

كشف مواطنو حي بوخضرة لـ « آخر ساعة» أن عملية إجلاء القاطرة الجرارة رفقة العربات المحترقة والسليمة والمقدرة ب06 عربات تمت ليلا أي لحظات قليلة بعد تمكن مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق تحت تغطية أمنية لعناصر الأمن الذين حافظوا على استتباب الأمن بالمنطقة وعلى عودة الهدوء.

الأمن يفتح تحقيقا لتحديد المسؤوليات وتوقيف المتورطين

أفادت مصادر(مؤكدة) أن مصالح الأمن بولاية عنابة فتحت أمس تحقيقات أمنية معمقة في واقعة إشعال النار في عربات القطار مع جميع الأطراف المعنية لتحديد المسؤوليات كما كثفت من عمليات البحث والتحري للوصول إلى الفاعلين قبل إحالة الملف على النيابة العمومية لمواصلة التحقيق القضائي بعدما كانت ذات المصالح الأمنية قد تمكنت ليلة الثلاثاء الفارط بالتعاون مع سكان الحي من الحفاظ على الممتلكات العمومية . للإشارة فإن الضحية شرطي سابق كان قد أحيل على التقاعد مند ثلاثة أشهر فقط. من جهتها أفادت مصادر مطلعة ان الشركة الوطنية للسكة الحديدية بصدد إيداع شكوى ضد مجهول لدى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في الحادثة بغرض الوصول إلى الفاعلين.

مواطنون ينددون بالاعتداء على الممتلكات العمومية

حادثة الدهس التي تعرض لها الضحية «ح « من طرف القطار التي خلفت حالة من الاستياء والحزن في نفوس المواطنين وأقارب الضحية الدين طالبوا بتغيير مسلك القطار وإخراجه من الحي لتوقيف مسلسل الحوادث المميتة المتكررة والتي خلفت سقوط العديد من القتلى من أبناء الحي خلال السنوات الفارطة إلا أن غالبية سكان الحي يعتبرون أعمال الشغب والحرق للقطار التي كان حي بوخضرة ليلة أول أمس مسرحا لها أفعالا (معزولة) ويرفضونها لكونها تمس مصالحهم اليومية حيث أن للقطار محطة توقف بالحي والكثير من سكان الحي ينتظرون قدومه يوميا للانتقال إلى سيدي عمار أو إلى عاصمة الولاية عنابة

تشييع جثة الضحية في جو جنائزي مهيب

شيع حي بوخضرة ظهيرة أمس الأربعاء في جو جنائزي مهيب جنازة الضحية الذي توفي جراء عملية دهس من طرف القطار الحادثة التي شهدها الحي ليلة أول أمس والتي خلفت حالة حزن كبيرة وأسف على تكرار مثل هذه الحوادث المميتة ولقد تم تشييع جنازة الضحية وهو شرطي متقاعد بمقبرة الحي بحضور مواطني الحي والأهل وزملائه السابقين في سلك الشرطة بالولاية.