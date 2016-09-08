140 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية بعين الباردة





كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن مصالح ولاية عنابة منحت الموافقة لإنجاز حوالي 140 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية الجديدة الجاري تهيئتها على مستوى منطقة مجاز الغسول التابعة لبلدية عين الباردة.

بوسعادة فتيحة





ويمثل العدد حسب ذات المصادر أغلبية المشاريع التي تم إيداع الملفات الخاصة بها على مستوى المصالح المختصة والتي توقع من طرف الوالي بعد الاطلاع عليها من قبل ذات الجهات.ويتعلق الأمر بإنجاز مشاريع خاصة بالصناعات التحويلية وكذا المواد الغذائية أو المعجنات وغيرها من المشاريع التي ستنطلق عملية تجسيدها مباشرة بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية خاصة بالنسبة لعقود الإمتياز التي يتم منحها للمعنيين على مستوى مصالح أملاك الدولة التابعة لمفتشية الحجار إلى جانب استكمال جميع الوثائق والإجراءات القانونية فيما بعد.علما أن عملية تهيئة الأرضية التي خصصت على مستوى منطقة مجاز الغسول ببلدية عين الباردة شارفت على الإنتهاء على مساحة بأزيد من 106 هكتارات وهو ما كانت قد أشارت إليه آخر ساعة في أعدادها السابقة حيث تم وضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز المشروع وانطلاق عملية تدشين المصانع التي سيتم إقامتها بالمنطقة الواقعة بمنطقة استراتيجية بالقرب من الطريق السيار شرق غرب على مقربة من دائرة الذرعان التابعة لولاية الطارف.