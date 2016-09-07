الطلبة الجامعيون يؤجلون الإلتحاق بالكليات لأسبوعين آخرين

رغم انطلاق الموسم الدراسي منذ يوم الأحد 4 سبتمبر المنصرم إلا أن كليات جامعة باجي مختار بعنابة تعرف غيابا كليا للطلبة وحتى الأساتذة و هذا بسبب تزامن انطلاق الموسم الجامعي باقتراب عيد الأضحى المبارك و هو ما يجعل الطلبة و خصوصا القادمين من خارج الولاية يؤجلون التحاقهم بمقاعدهم الجامعية لما وراء عيد الأضحى و الانطلاق في التمدرس فعليا يوم 17 سبتمبر المقبل , و هو نفس ما ينطبق على الطلبة من داخل الولاية و الذين باستثناء الطلبة الجدد الذين استغلوا فتح الجامعة لأبوابها للإطلاع على الجامعة و زيارة كلياتها و التسجيلات بالنسبة للمسجلين بالأقسام الجامعية للسنة الثانية و الثالثة و أطوار الماستر، فإن بقية الطلبة ذهبوا إلى قرار العزوف الكلي و الحصول على عطلة إضافية الى غاية انقضاء عيد الأضحى و هو نفس ما ذهب اليه العديد من الأساتذة الجامعيين ,فيما تبقى كلية الطب تصنع الاستثناء حيث يلتحق الطلبة الجدد بمقاعد الدراسة باكرا في ظل الصرامة الكبيرة المتبعة من قبل ادارة الكلية للوقوف حاجزا أمام الغيابات غير المبررة خصوصا بالنسبة للسنوات الدراسية الأولى , و جدير بالذكر أن جامعة باجي مختار بعنابة تستقطب سنويا عددا معتبرا من الطلبة من مختلف الولايات الشرقية و من الدول المجاورة خصوصا في التخصصات التقنية و المناجم و الحقوق و الفروع الطبية .

القارو نجيب