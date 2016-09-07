صرف أجور عمال وموظفي قطاع التربية قبل العيد





أمرت وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن السهر على صرف رواتب موظفي القطاع قبل نهاية الأسبوع الجاري وذلك لتمكينهم من اقتناء كبش العيد . وكان عمال وموظفو القطاع والنقابات قد طالبوا مديري التربية بالإسراع في أداء أجور الموظفين قبل العيد المقرر يوم الاثنين المقبل. و من شأن كل هذه الإجراءات أن تساهم في تخفيف الضغط على عمال قطاع التربية الذين كانوا يفكرون في اللجوء للاقتراض لاقتناء كبش العيد. وفي هذا السياق أكدت مصادرنا أن مديرية التربية لولاية عنابة قامت أمس الثلاثاء بصرف الأجرة الشهرية لموظفي وعمال القطاع لتمكين منتسبي القطاع من شراء كبش العيد في خطوة لقيت إستحسان الموظفين وممثلي الشركاء الاجتماعيين بالولاية . وكان مدير التربية « أحمد عياشي « في الندوة الصحفية الأخيرة الأسبوع المنصرم قد أكد بأن قضية تأخر صرف الأجرة الشهرية أصبح من الماضي حيث إغتنم ذات المسؤول الفرصة للتأكيد على الانتهاء من معالجة جميع الإختلالات المالية لموظفي القطاع والتي كانت سائدة لسنوات ماضية في ما يخص الأجور ومنحة المردودية وتسوية وضعيات ماليات تخص المتعاقدين والاستخلاف مشيرا في هذا الصدد بأن الأجور ومنحة المردودية يتم صرفها لموظفي القطاع في الآجال المحددة .

عادل أمين