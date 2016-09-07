اعتبرتها طريقة لإضافة النوعية في القطاع

كنابست تثمن لجوء وزارة التربية لقائمة الاحتياط لسد المناصب الشاغرة في القطاع

06.09.2016

 


 فتحت مديرية التربية لولاية عنابة في الأيام الأخيرة من الأسبوع المنصرم ملف الاستخلاف و تعويض الأساتذة المتعاقدين و الشغور الكبير في المناصب بقطاع التربية خصوصا بالقرى و المداشر المترامية بإقليم الولاية و التي تعرف حالة شغور كبير في المناصب , حيث تم استدعاء المئات من القوائم الاحتياطية لمسابقة الأساتذة 2016 لتوظيفهم و تفادي الاستخلاف من الخارج , اين اتبعت وزارة التربية طريقة أخرى لسد الفراغ و الشغور في المناصب و تفادي مشاكل المتعاقدين و الإضرابات و الاحتجاجات , حيث تم اللجوء لقاعدة بيانات تحمل ترتيب الاحتياطيين لكل الولايات حسب كل الأطوار و التخصصات , حيث وبعد الاتفاق مع الوظيف العمومي تم السماح لمديري التربية لكل الولايات بالاستنجاد بالاحتياطيين كخطوة أولى و في حالة عدم توفر التخصص في الولاية يتم اللجوء للولايات المجاورة , حيث على سبيل المثال و فيما يخص ولاية عنابة و في حالة عدم توفر تخصص ما في قائمة الاحتياط يتم اللجوء لولايتي الطارف و سكيكدة و الاستنجاد بالاحتياطيين منها للاستخلاف بعنابة، و حسب رئيس الفرع الولائي لنقابة كنابست بعنابة  فإن نقابتهم نادت بهذا الأمر منذ سنوات لتفادي توظيف مستخلفين و هذا لإضفاء النوعية على القطاع لأن المستخلف الذي يعلم بأنه لن يتم ترسيمه لا يقدم مردودا تعليميا طيبا و لا يمكن أن يعمل في ظروف معنوية تسمح بتقديم مجهود تدريسي كبير , بعكس اللجوء لقائمة الاحتياط من الناجحين في المسابقة الكتابية و الشفوية و الذي يعني اللجوء للاستخلاف من أساتذة يمتلكون إمكانيات و مؤهلات لشغل الوظيفة ، هذا و جدير بالذكر أن اغلب المتنازلين عن مناصبهم في التعليم في المسابقة الماضية هم من العنصر النسوي و هذا بسبب توظيفهم في القرى النائية و المداشر و هو ما تسبب في رفض الكثير من الناجحين في مسابقة الأساتذة الماضية اللحاق بمناصبهم، بالإضافة إلى أزمة شغور المناصب التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن و التي قدرتها نقابة « كلا « بأكثر من 60 منصبا شاغرا في قطاع التربية خلال الدخول المدرسي الحالي . 

القارو نجيب

 

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