بناء على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي

« بن غبريت تعلن ترسيم الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية»

06.09.2016

 


عادل أمين

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الثلاثاء عن منشور وزاري سيتم توزيعه لاحقا على مديريات التربية يحدد كيفية وشروط تنصيب الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية المتحصلين على معدل 10 فما فوق في الامتحان الكتابي بمناصبهم التربوية التي تم تعيينهم فيها من طرف مديري التربية على مستوى 50 مديرية بولايات الوطن مع بداية السنة الدراسية الجديدة لسد الشغور المسجل في العديد من المؤسسات التعليمية بالأطوار التعليمية الثلاثة.وفي هذا السياق أعلنت وزيرة التربية «نورية بن غبريت» أنه سيتم ترسيم الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية مباشرة في مناصبهم الإجراء الذي لقي استحسان وارتياح الأساتدة الجدد الذين كانوا قد طالبوا بن غبريت التدخل من أجل تنصيبهم في مناصبهم وعدم إجبارهم على الدخول في مسابقات التوظيف المقبلة. وأضافت « بن غبريت» أن منشورا وزاريا  سيوزع على  مديريات التربية لشرح آلية الترسيم. وأوضحت الوزيرة أمس الثلاثاء أن ترسيم الاساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية جاء بناءا على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي للمتحصلين على 10 في الامتحان الكتابي، وأن الهدف من استدعاء الأساتذة جاء لسد الشغور نهائيا وعدم اللجوء للاستخلاف في المناصب إلا في العطل المرضية للأساتذة أو عطل الأمومة.

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك