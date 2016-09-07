« بن غبريت تعلن ترسيم الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية»





عادل أمين

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الثلاثاء عن منشور وزاري سيتم توزيعه لاحقا على مديريات التربية يحدد كيفية وشروط تنصيب الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية المتحصلين على معدل 10 فما فوق في الامتحان الكتابي بمناصبهم التربوية التي تم تعيينهم فيها من طرف مديري التربية على مستوى 50 مديرية بولايات الوطن مع بداية السنة الدراسية الجديدة لسد الشغور المسجل في العديد من المؤسسات التعليمية بالأطوار التعليمية الثلاثة.وفي هذا السياق أعلنت وزيرة التربية «نورية بن غبريت» أنه سيتم ترسيم الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية مباشرة في مناصبهم الإجراء الذي لقي استحسان وارتياح الأساتدة الجدد الذين كانوا قد طالبوا بن غبريت التدخل من أجل تنصيبهم في مناصبهم وعدم إجبارهم على الدخول في مسابقات التوظيف المقبلة. وأضافت « بن غبريت» أن منشورا وزاريا سيوزع على مديريات التربية لشرح آلية الترسيم. وأوضحت الوزيرة أمس الثلاثاء أن ترسيم الاساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية جاء بناءا على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي للمتحصلين على 10 في الامتحان الكتابي، وأن الهدف من استدعاء الأساتذة جاء لسد الشغور نهائيا وعدم اللجوء للاستخلاف في المناصب إلا في العطل المرضية للأساتذة أو عطل الأمومة.