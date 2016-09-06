موجة حر غير عادية فاقت 38 درجة بالسواحل الشرقية





شهدت نهار أمس أغلب المناطق الشرقية للوطن موجة حر غير عادية بلغت 38 درجة مئوية بالمدن الساحلية، فيما فاقت الأربعين درجة بالمناطق الداخلية استقبلت على إثرها مصالح الاستعجالات الطبية العديد من حالات الإغماء خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

بوسعادة فتيحة





وكذا الأطفال الذين تعرضوا لأشعة الشمس ما بين العاشرة صباحا إلى الثالثة مساء، علما أن وزارة الصحة حذرت من التعرض لأشعة الشمس والخروج خلال فترة الظهيرة إلا أن موجة الحر تزامنت مع الدخول المدرسي حيث أجبر العديد من الأولياء على اصطحاب أولادهم إلى المدارس فيما امتنع آخرون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خاصة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي بسبب الحرارة الشديدة وخوفا من حالات الإغماء. هذا وقد بلغت درجات الحرارة نهار أمس 38 درجة مئوية بكل من عنابة، سكيكدة، الطارف فيما فاقت الأربعين درجة بكل من ولاية قالمة، سوق أهراس، تبسة وأم البواقي، باتنة وحتى خنشلة حيث من المنتظر أن تبدأ في التراجع والعودة إلى المعدل الفصلي لشهر سبتمبر ابتداء من اليوم.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن موجة الحر التي تعيشها معظم ولايات الوطن تعد غير عادية مقارنة بالمعدل الفصلي لشهر سبتمبر وعلى أبواب فصل الخريف علما أن درجات الحرارة التي سجلت خلال شهري جويلية وأوت كانت فصلية مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال السنوات الفارطة فيما عاش الجزائريون شهر جوان استثنائيا بسبب موجة الحر التي لم يسجلها الديوان الوطني للأرصاد الجوية منذ قرن وستة وثلاثين سنة.وتجدر الإشارة إلى أن الشواطئ نهار أمس شهدت إقبالا كبيرا خاصة خلال فترة المساء حيث توافدت العديد من العائلات حتى من خارج تراب الولاية.





بعد يومين حارين تسببا في حالات إغماء للمرضى

انخفاض محسوس في درجات الحرارة و أمطار رعدية بدءا من اليوم

القارو نجيب

بعد يومين حارين مرا على الجزائريين عامة وعلى الولايات الشرقية وبصفة خاصة ولاية عنابة حيث وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة تحت الظل بالمدن الساحلية على غرار سكيكدة و القالة فيما تصل إلى قرابة 40 درجة مئوية تحت الشمس، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى أزيد من 40 درجة تحت الظل في المدن الداخلية طيلة يومي الأحد و الاثنين و هي الحرارة التي تسببت في حالات إغماء للمرضى و حالات حمى شديدة للعديد من المواطنين خصوصا و انها تزامنت مع اليوم الاول للدخول المدرسي و ما يصاحبه من اكتظاظ مروري شديد و ما الى غير ذلك , هذا و من المنتظر حسب مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف درجة الحرارة انخفاضا محسوسا بدءا من اليوم حيث تصل لقاربة 28 درجة على الأكثر بعنابة مع أجواء غائمة و احتمال تهاطل بعض قطرات الأمطار و هو ما ينطبق على أغلب الولايات الشرقية , بينما تصل درجة الحرارة الى 26 درجة على الأكثر يوم غد مع تهاطل غزير للأمطار مصحوبة برعود و هي الأجواء التي حذرت منها مصالح الأحوال الجوية خصوصا مع وقوع العديد من حالات الفيضانات في الولايات الشرقية في الأيام الماضية الأمر نفسه بخصوص المدن الداخلية.