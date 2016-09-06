القائد الجهوي للدرك ينصب قائد المجموعة الإقليمية بقسنطينة

ع. العبودي

أشرف يوم أمس القائد الجهوي لدرك الوطني بقسنطينة العقيد الطاهرة مغالط على تنصيب قائد المجموعة الإقليمية لدرك الوطني العقيد محمد فؤاد كريم الذي كان يشغل رئيس مكتب وحدات التدخل خلفا للعقيد عبد القادر بلطرش الذي عين رئيس لأركان القيادة الجهوية الأولى بالبليدة .و بالمناسبة نوه قائد الجهوي مغالط الطاهر بالمجهودات المبذولة من قبل جهاز الدرك الوطني مُشيرا إلى أنّ هذه المؤسسة تسعى إلى تطبيق القوانين والأنظمة وتنفيذها بكلّ احترافية لكسب تحديات الحاضر كما دعا في السياق العقيد محمد فؤاد كريم من أفراد هذه المؤسسة السيادية على ضرورة توفير الأمن والحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية مع ضمان الجاهزية الدائمة والرفع من مستوى الأداء العملياتي موضّحا أنّ ذلك لن يأت إلاّ بتسخير كلّ الإمكانيات البشرية والمادية للمساعدة والتدخل لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وقد حثّ أيضا في كلمته عناصر الدرك الوطني على تمديد يد التعاون والمشاركة والتنسيق مع مختلف الأجهزة ضمن نهج مواصلة العمل من أجل تعزيز دولة القانون حفاظا على مؤسسات الدولة وضمان أمن واستقرار الوطن عن طريق القضاء على الإجرام بشتى أنواعه ، فيما أبدى هذا الأخير ثقته في العقيد المنصب لأداء مهامه بكل احترافية بالنظر إلى التي اكتسبها خلال مساره المهني و الذي حسبه أثبت بجدارة استحقاقه ليكون على رأس المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بقسنطينة خاصة وأن العقيد مغالط اعتبر قسنطينة قطبا من أقطاب البلاد و واحدة من كبريات المدن الجزائرية ما يترتب على بدل جهد مضاعف لمواجهات تحديات أكبر في سبيل تحقيق الأمن و الاستقرار ، و في المقابل تعهد قائد المجموعة الإقليمية الجديد بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية و المادية و مواصلة العمل لتكفل بانشغالات المواطن خاصة تعلق منها بحماية الأشخاص و الممتلكات مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أفراد الدرك الوطني لتعزيز دولة القانون ومواجهة التحديات الراهنة والاحترام الكامل لقوانين الجمهورية .