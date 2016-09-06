أولياء تلاميذ ببوشقوف والنشماية يمنعون أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة





أقدم نهار امس العديد من أولياء التلاميذ ببلدية بوشقوف على الاحتجاج بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب تحويل أبنائهم المتمدرسين بمتوسطة مرداس عبد الله الكائنة وسط مدينة بوشقوف الى متوسطة جبار الطيب الجديدة التي تبعد عن مقر سكناهم بمسافة بعيدة ، مما أدى بهم الى الاحتجاج امام إدارة المتوسطة القديمة، وحسب بعض الاولياء ان سبب اقدامهم على رفض تحويل أبنائهم الى المتوسطة الجديدة جاء كردة فعل على عدم استشارتهم من طرف إدارة المتوسطة قبل اقدامها على هذه الخطوة ، من جهته رئيس بلدية بوشقوف تنقل الى عين المكان اين دخل في مفاوضات مع الاولياء الرافضين اين اقنعهم بالعدول ووعدهم بتوفير الاطعام و النقل و في ذات السياق قام صباح أمس الأول من أولياء التلامنيذ بقرية السويدة « محمد الشابي « ببلدية النشماية على منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بالمدرسة الابتدائية المتواجدة بالقرية احتجاجا منهم على انعدام المطعم المدرسي وتأخر انطلاق أشغال الترميم التي تمس أقسام المدرسة خلال العطلة الصيفية حيث كانت المؤسسة فارغة وتركها الى غاية الدخول المدرسي وهو ما يشكل خطرا على التلاميذ ، ومن من جهتهم السلطات المحلية رفقة ممثلين عن مديرية التربية ةطمئنوهم بحل المشكل في القريب العاجل و في اتصال معه قال رئيس بلدية نشماية بأن الأولياء تفهموا الوضع و تراجعوا عن الاحتجاج، مضيفا بأن الوضع المتردي الذي بلغته مدرسة محمد شابي يرجع إلى نقص العناية اللازمة من المجالس البلدية السابقة. و حسب المتحدث فإن سبب تأخر مشروع الترميم يعود إلى إجراءات إسناد الصفقات، موضحا بأن مشكل المطعم سيحل عندما يتم إخلاء سكنات وظيفية محتلة من طرف أشخاص من خارج القطاع.

ل.عزالدين