فتح مدخل المسافرين بالمركزالحدودي أم الطبول

تم فتح مدخل المسافرين الجزائريين بالمركز الحدودي أم الطبول الذي تم غلقه في الأشهر الماضية من أجل إجراء أشغال صيانة وإعادة تعبيد الطريق حيث كانت المركبات القادمة من المركز الحدودي التونسي بملولة تمر على الطريق التي تدخل منها السيارات عند خروجها من أرض الوطن،واستحسن المسافرون فتح هذا المدخل الذي يتميز باتساع مساحته والذي يسمح بمرور أكبر عدد ممكن من السيارات دفعة واحدة،ويسهل من عمل أعوان الجمارك أثناء مراقبتهم للمركبات والأمتعة،ورغم أن الأشغال لم تنته بصفة نهائية في هذا المدخل حيث لم يتم تعبيد الطريق بعد إلا أنه من المنتظر أن تجهز في الأيام القليلة القادمة وهو ما سيسهل من حركة السيارات التي تمر عبر المركز الحدودي بأم الطبول الذي يعتبر المدخل الرئيسي للمسافرين الجزائريين الذين يتجهون إلى تونس ويعرف اكتظاظ كبير خاصة في الموسم الإصطيافي، كما تم تزويد المركز الحدودي بملولة في تونس بمقهى وشبابيك خاصة بالمتعاملين الهاتفيين كـ «أورانج» و»أوريدو»و «تيليكوم» ووكالة سياحية تسمح للمسافرين بالحجز في الفنادق بكل المدن التونسية التي يختارونها وبأسعار منخفصة.

سليمان رفاس