أسبوع لاستخراج الوثائق الإدارية





تعيش أغلب إدارات ولاية عنابة على وقع احتجاجات المواطنين بسبب انعدام الشبكة التي قد تنقطع لبضع ساعات فيما انقطعت لعدة أيام على مستوى بعض الإدارات الأخرى خاصة بالنسبة للمحاكم.

بوسعادة فتيحة





حيث انقطع الربط بالشبكة لمدة ثلاثة أيام متتالية مما خلق طوابير من المواطنين المتوافدين على استخراج وثائق الجنسية وكذا السوابق العدلية إلى جانب عدم تمكن البعض الآخر من استخراج شهادات الانتماء لصندوق التأمين بسبب إنقطاع الشبكة لعدة ساعات إلى جانب توقف جميع إجراءات تسوية وضعية المؤسسات وغيرها إلى حين عودة التزود بالشبكة بشكل عادي علما أن الانقطاعات تكون بصفة دورية ويومية في حين قد لا تتعدى أسبوع أو أكثر في بعض الأوقات.هذا ويفيد بعض المواطنين المتضررين من العملية أنهم يتفاجؤون يوميا بتعطل الشبكة على مستوى العديد من الجهات خاصة مراكز البريد سواء بالنسبة لعملية سحب الأموال من آلات السحب الإلكتروني أو عملية سحب الأموال عن طريق الصكوك البريدية إلى جانب عملية استخراج وثائق أو شهادات السلبية من مختلف الإدارات والتي تستغرق عدة أيام بسبب انعدام التغطية بالشبكة.وتجدر الإشارة إلى أن العملية تتزامن مع الدخول الاجتماعي حيث تكثر عملية الطلب على استخراج الوثائق من مختلف الإدارات خاصة بالنسبة لوثائق الجنسية والسوابق العدلية إلى جانب التهافت الكبير على استخراج وثائق الحالة المدنية بسبب التسجيلات بمختلف الإدارات سواء الخاصة بالتحاق الأطفال دور الحضانة أو الملفات الإدارية وغيرها.وهو ما خلق حالة من التذمر في صفوف أغلب المواطنين الذين يقضي أغلبهم يومه في التنقل من إدارة لأخرى بحثا عن التغطية بالشبكة للظفر بوثيقة واحدة والتي قد يستغرق استخراجها بضعة أيام أو حتى أسبوع.