إغلاق البريد المركزي بعنابة نهاية شهر سبتمبر





وليد هري

أطلقت مؤسسة «بريد الجزائر» بولاية عنابة مشروعا من أجل إعادة تهيئة البريد المركزي وذلك لإعطاء وجه جديد يتناسب مع المكان الذي يتواجد فيه وسط عاصمة الولاية.حيث كشف المدير المدير الولائي لـ «بريد الجزائر» بعنابة أن إعادة تهيئة أغلب البنايات المحيطة بالبريد المركزي، جعل عملية إعادة تهيئة هذا الأخير أمرا ضروريا، حيث أوضح بهذا الخصوص بأن هذه العملية ستكون شاملة وستمس الجانبين الخارجي والداخلي، كاشفا بأن الإدارات الخاصة بالمشروع شارفت على نهايتها وذلك بعد أن أنهى مكتب الدراسات المكلف بالمشروع عمله، كما أن المؤسسات التي أبدت اهتمامها بهذا الأخير قدمت عروضها الخاصة بالمشروع وهي الآن في طور الدراسة والتقييم، حيث أشار المدير إلى أن الأشغال من المتوقع أن تنطلق نهاية الشهر الجاري، على أن يتم غلق مقر البريد المركزي أمام زبائنه وذلك من أجل السماح بسير الأشغال بالشكل اللازم، أما بخصوص الحلول التي تم وضعها من أجل تعويض غلق البريد المركزي، فأوضح المتحدث بأنهم اقترحوا عددا من الحلول على المديرية العامة لـ «بريد الجزائر»، لافتا إلى أن الحل الأقرب هو تمديد ساعات عمل مراكز البريد المتواجد في وسط المدينة، لتكون من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء دون توقف، في الوقت الذي تعمل فيه حاليا من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار ومن الثانية والنصف ظهرا إلى الخامسة والنصف مساء، هذا وأشار المدير أيضا إلى أن التوقف على مستوى البريد المركزي سيشمل شبابيك سحب الأموال فقط، أما مصلحة الطرود فستبقى تعمل بصفة عادية لأنها تتواجد خلف مقر البريد الذي قال بأن إعادة تهيئته يعتبر أكثر من ضرورة وذلك بعد أن تقدمت أغلب الشبكات المتواجدة فيه وعلى رأسها شبكة الكهرباء، مؤكدا بأن البريد سيعطي وجها حضاريا لوسط المدينة بعد انتهاء عملية التهيئة.